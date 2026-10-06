Francia probó un nuevo misil nuclear en plena tensión con Rusia: el contundente mensaje de Emmanuel Macron

París realizó el primer lanzamiento de la última versión del proyectil balístico desde un submarino. La operación se realizó sin ojiva nuclear.

Francia realizó con éxito el primer lanzamiento de prueba de su misil balístico M51.3 de última generación desde un submarino nuclear, en medio de las crecientes tensiones entre Europa y Rusia. El ensayo se llevó adelante sin ojiva nuclear y fue acompañado por un contundente mensaje del presidente Emmanuel Macron sobre la capacidad defensiva del país.

El Ministerio de Defensa francés informó que el proyectil fue lanzado frente a las costas de Bretaña desde el submarino nuclear Le Vigilant. La operación tuvo como objetivo certificar la capacidad de la embarcación para desplegar el arma después de atravesar una importante revisión de mantenimiento.

Las autoridades precisaron que el lanzamiento se realizó sin carga útil y respetó estrictamente las obligaciones internacionales de Francia . Aunque el comunicado oficial no hizo referencia directa a Rusia, la prueba tuvo lugar en un escenario de creciente tensión entre Moscú y los países europeos por la guerra en Ucrania.

Luego del lanzamiento, Macron difundió un video en X en el que se lo podía observar siguiendo la prueba y destacó el fortalecimiento de la capacidad militar francesa: “Hoy somos más fuertes. El mensaje se ha transmitido alto y claro a quien deba recibirlo”, afirmó.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France.Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée.Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant.Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année.Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger.Vive la République et vive la France.

La prueba se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin , advirtiera a Occidente contra una escalada del enfrentamiento por Ucrania y mencionara específicamente cualquier amenaza contra Kaliningrado, el enclave ruso ubicado entre Polonia y Lituania.

Moscú dejó en claro que podría defender ese territorio con armas nucleares en caso de considerarlo necesario. La OTAN, por su parte, aseguró que ninguno de sus “ejercicios o actividades supone una amenaza para el territorio de la Federación Rusa”. Putin también sostuvo que Rusia no tiene planes de atacar a ningún país europeo y afirmó que busca una coexistencia pacífica.

Macron había anunciado en marzo que Francia ampliaría su arsenal nuclear y puso en marcha una iniciativa destinada a profundizar la cooperación con sus socios europeos. El proyecto contempla ejercicios conjuntos, un eventual despliegue a corto plazo de medios con capacidad nuclear en territorio aliado y una mayor coordinación entre los países.

Emmanuel Macron destacó el fortalecimiento de la capacidad defensiva francesa. AFP

El poder nuclear de Francia y las características del M51.3

Francia destina aproximadamente 5.600 millones de euros (unos u$s6.040 millones) por año al mantenimiento de su arsenal de 290 armas nucleares, que pueden ser lanzadas tanto desde submarinos como desde aeronaves. Se trata del cuarto arsenal más grande del mundo.

El Reino Unido dispone de 225 ojivas nucleares, mientras que Rusia y Estados Unidos poseen más de 5.000 cada uno. La estrategia francesa se sostiene sobre capacidades aéreas y marítimas, con cuatro submarinos equipados con misiles balísticos como eje central de su disuasión desde el mar.

El M51.3 es la versión más reciente de la familia de misiles M51 y entró en servicio en octubre de 2025 como parte del proceso de modernización de la capacidad nuclear francesa.

París no informa oficialmente cuál es el alcance máximo del nuevo modelo. Sin embargo, las estimaciones públicas ubican el alcance de los misiles de la familia M51 en alrededor de 9.000 kilómetros o más, mientras las autoridades francesas sostienen que la nueva versión puede cubrir distancias superiores.

El ensayo del M51.3 refuerza así la estrategia impulsada por París para modernizar su capacidad de disuasión nuclear y fortalecer su posición defensiva, en momentos en que las tensiones entre Rusia y Europa mantienen la seguridad continental en el centro de la agenda.