Francia: más de 40.000 estudiantes bloquean París y la polícia reprime con gas lacrimógeno

Los jóvenes exigen mejoras en el sistema educativo. Desde temprano, efectivos intervinieron en distintos puntos de la capital para despejar los accesos y permitir nuevamente la circulación.

Los estudiantes franceses volvieron a bloquear cientos de establecimientos educativos , en una nueva jornada de movilización contra las condiciones del sistema educativo. Las protestas, que comenzaron a mediados de septiembre en la región de París y luego se extendieron a otras ciudades, atraviesan una nueva etapa marcada por el aumento de la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad .

Según los organizadores, alrededor de 1.800 establecimientos permanecen bloqueados o cerrados en distintas partes del país. En París, los estudiantes formaron cadenas humanas frente a varios liceos para impedir el ingreso, mientras que la Policía intervino para despejar los accesos y las calles.

Durante la mañana se registraron enfrentamientos en distintos puntos de la capital. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y retirar los bloqueos.

La movilización de este martes es considerada una de las mayores desde el comienzo del conflicto. En París se espera la participación de unas 40.000 personas en una marcha que reúne a estudiantes y profesores , además del respaldo de sindicatos. Las concentraciones también se extendieron a otras ciudades francesas, entre ellas Lille y Marsella.

La respuesta de las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los principales focos de tensión. Desde el comienzo de las protestas, unas 5.000 personas fueron detenidas en todo el país y alrededor del 80% son menores de edad . El uso de gases y otros elementos destinados al control de disturbios generó cuestionamientos de padres, docentes y otros sectores vinculados con la comunidad educativa.

Video registrado de las protestas en Francia. X

Qué reclaman los estudiantes

Los jóvenes reclaman mayores recursos para el sistema educativo y denuncian problemas en las condiciones de los establecimientos. Entre sus principales demandas aparecen la falta de personal y materiales, el deterioro de los edificios y problemas de mantenimiento.

Los estudiantes también cuestionan la cantidad de horas obligatorias de clase ya que la carga académica de los alumnos de secundaria franceses se encuentra entre las más altas de Europa.

Cómo comenzó el conflicto

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre en la región de París y posteriormente se extendieron a otras zonas de Francia. Con el paso de las semanas, los bloqueos de establecimientos y las manifestaciones fueron aumentando, al tiempo que se sumaron docentes, padres y organizaciones sindicales.

La jornada de hoy representa una nueva prueba para el movimiento estudiantil, que busca mantener la presión sobre el gobierno de Emmanuel Macron.

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre en París y se extendieron luego a otras ciudades. Desde ahí, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía fueron cada vez más frecuentes.

Le Pen propone un fuerte ajuste para enfrentar la crisis de deuda en Francia

En paralelo, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, presentó una propuesta económica centrada en una fuerte reducción del gasto público. La dirigente advirtió que Francia necesita modificar el rumbo de sus cuentas para evitar mayores dificultades frente al elevado nivel de endeudamiento.

Su plan contempla alcanzar un ahorro neto de 140.000 millones de euros para 2032 en comparación con 2026 y reducir el déficit fiscal por debajo del 3% a partir de 2030. También propone llevar la deuda pública hasta el 112% del Producto Bruto Interno.

La iniciativa de Le Pen aparece en un momento de fuerte presión sobre las cuentas públicas francesas. El gobierno de Macron intenta avanzar con el presupuesto de 2027, que contempla un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros.

Francia prevé cerrar este año con un déficit del 5,4% y una deuda equivalente al 119,3% de su PBI. En este contexto, las propuestas de reducción del gasto se suman al escenario de malestar social que atraviesa el país y que tiene a los estudiantes y docentes como algunos de sus principales protagonistas.