Gómez Giusto: “El teatro requiere nuevos formatos”

Silvia Gómez Giusto: El festival surgió en espacios inesperados porque las obras se presentaban en lugares originales como un taller mecánico, una reserva ecológica, y después de estos años las artes escénicas exploran muchos territorios que no sean salas de teatro. Entonces lo abrimos a obras para sala y otras como “Memorabilia”, que el espectador vive por el teléfono y a través de un chat con un bot. De este modo nos abrimos a las innovaciones que la tecnología trae a las artes escénicas. El año pasado nos enfocamos en el biodrama porque los proyectos eran casi en su totalidad de ese género, y esta vez nos fuimos a lugares no convencionales como el cementerio, en el deseo de volver a leer una obra como “La tempestad”, que convoca a leer en la quinta Trabuco con escritores que interpretan los papeles, en esta adaptación. En otros momentos hicimos en bibliotecas o estaciones de tren, lugares públicos, plazas, y ahora buscamos incluir a los centros culturales independientes que todo el año ofrecen danza, teatro y música. También dimos más lugar a propuestas performáticas.

P.: ¿Hay mixtura de lo consagrado con lo nuevo?

S.G.G.: Uno de los ejes fue darle lugar a los jóvenes emergentes, hace años trabajo en Incubadora de primeras obras y encontramos muchos artistas nuevos que dan sus primeros pasos y me parecía importante darles lugar en algo que es una ventana a un festival. Los primeros pasitos de hacer obras y convocar son duros, todo parece un largo camino, entonces la fuerza del festival es importante. Pero tampoco perder de vista a quienes marcan huella en la producción local y siempre producen, así que pensamos en la convivencia. Es revitalizante encontrarse con el nuevo lenguaje y decir de la generación más joven.

P.: ¿Qué público se acerca al festival?

S.G.G.: Como hay una búsqueda y hechura de los artistas muy acabada, contamos con fans del festival que nos siguen, también habitués del teatro York que todos los sábados del mes presenta obras del independiente y el comercial. Hay gran público que asiste y agradece que hayamos descentralizado la oferta teatral. Este festival nos acerca a un publico nuevo, que de repente se encuentran con estas propuestas y lo agradece.

P.: ¿Qué suma a las obras y las compañías esta participación?

S.G.G.: Los ayuda mucho el descentralizarse y salirse del ombligo que conforma la capital federal, poder salirse de ese circuito que por momentos se agota porque no hay lugar dada la amplia producción. Uno como artista puede no tener lugar y encontrar otros circuitos para poder mostrar lo que un artista hace es alentador.

P.: ¿Cómo ve la escena teatral actual?

S.G.G.: Me alegra ver la vitalidad que da el teatro a la comunidad después de la pandemia. Para quienes lo hacemos y quienes lo espectan. Cada vez es más importante poder encontrarse y que ahí suceda el hecho artístico es fundamental. Lo que te pasa viendo Netflix no te pasa en el teatro, en un museo, una performance, una lectura en un bar y mueve hilos emocionales. Es algo fundamental que se puso al frente luego de la pandemia, la experiencia de ver show de música, danza, teatro no me lo da la pantalla, tenemos mucho a favor. Como curadora voy a showcase de muchos festivales, FIBA, el de Montevideo, al de Rosario, MICA, siempre estoy disponible y yendo a encuentros donde artistas presentan proyectos u obras terminadas, no producimos obras de cero pero sí proyectos que llegan a realizarse.