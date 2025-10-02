Berenjena, el vegetal considerado como un desintoxicante natural que fortalece al sistema inmune







Conocé los beneficios más destacados de este alimento y de qué manera se debe cocinar para aprovechar todas sus propiedades.

Las berenjenas son especialmente reconocidas por su poder antioxidante y desintoxicante. Deon Black / Pexels

La berenjena es una de las verduras más versátiles, ya que se pueden incorporar en una gran cantidad de comidas. Sin embargo, pocos consumidores saben que este alimento contiene una gran cantidad de propiedades y beneficios que contribuyen al funcionamiento del organismo.

Así como muchos vegetales, la berenjena puede incorporarse en salteados, ensaladas, arroces y salsas. Incluso se puede triturar para hacer puré de berenjena, o se pueden consumir al escabeche, que consisten en cortar rodajas de esta verdura y conservarlas es una mezcla de vinagre, aceite, sal, hierbas aromáticas y especias.

Beneficios de la berenjena Berenjena

Detox para el hígado: La berenjena es considerada como un alimento desintoxicante debido a que contribuye a eliminar todos los residuos que no necesita el organismo. De hecho, este vegetal tiene un sabor amargo y un poco picante debido a distintos componentes que favorecen a la salud del hígado.

Fortalecimiento del sistema inmunológico: La vitaminas A, B1, B2, C, y ácido fólico presentes en esta verdura contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune. Esto se debe a que refuerza las defensas y ofrece más recursos al organismo para prevenir y combatir distintas enfermedades.

Alto funcionamiento diurético: Su alta cantidad de potasio y sus bajos niveles de sodio ayudan a mejorar el funcionamiento diurético. Además, cuenta con una gran cantidad de fibra, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad y a estimular al sistema digestivo. Cómo cocinar berenjenas para aprovechar todos sus nutrientes Berenjenas Muchas personas eligen freír las berenjenas, pero no tienen en cuenta la cantidad de grasas que se incorpora. En vez de freírlas, es recomendable cocinarlas a la plancha o al horno, ya que se concentran los antioxidantes. Asimismo, cocinarlas al vapor mantiene la actividad de las vitaminas del grupo B y los minerales, mientras que al asarlas, no solo se conserva su textura, sino que también se potencia su sabor natural.

