ATE amplió la denuncia contra Luis Petri por presunta malversación de fondos en Comodoro Py

El gremio de estatales presentará documentación ante la Justicia por la cesión del playón del CITEDEF en Villa Martelli a una empresa privada durante el Quilmes Rock.

El playón del CITEDEF en Villa Martelli fue cedido una empresa privada durante el Quilmes Rock.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este jueves que el próximo lunes presentará nueva documentación ante el fiscal Santiago Schiopetto en el marco de la causa 3611/2025, que investiga al ministro de Defensa, Luis Petri , por presunta malversación de fondos públicos .

El gremio apunta al uso irregular del predio del CITEDEF en Villa Martelli , cedido a un privado durante el festival Quilmes Rock, y denuncia que no existe información sobre el destino de la recaudación, estimada en más de 80 millones de pesos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , calificó el hecho como “un nuevo y grave caso de corrupción”:

“Se robaron más de 80 millones en cuatro días. Estacionaron a metros de laboratorios balísticos, de un polvorín y hasta usaron un helipuerto que sufrió destrozos . Pusieron en riesgo la seguridad nacional”, denunció.

La denuncia de ATE contra Luis Petri

Según la investigación del gremio, entre el 5 y el 8 de abril el CITEDEF permitió que la firma Seeker Parking explotara el predio ubicado a metros de la Avenida General Paz. A cambio, la empresa debía destinar 20 millones de pesos a financiar proyectos de investigación, algo que nunca ocurrió.

De acuerdo a los cálculos de ATE, cada noche ingresaron más de 500 vehículos que pagaron una tarifa de $40.000 en efectivo o con débito, lo que generó ingresos estimados en 80 millones de pesos en favor del privado.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 21.02.05 (5) La empresa Seeker Parking debía destinar 20 millones de pesos a financiar proyectos de investigación, algo que nunca ocurrió.

El funcionario a cargo del CITEDEF, Roberto Lloveras, reconoció la firma del convenio, aunque hasta el momento no se ha demostrado el destino de los fondos.

Esto motivó que ATE presentara denuncias contra él y contra Petri tanto en la Oficina Anticorrupción como en los tribunales de Comodoro Py.

Además de los presuntos delitos vinculados a la administración del dinero, ATE subraya que el uso del predio comprometió información y material sensible: calles internas, laboratorios de ensayos balísticos, depósitos de inflamables y el helipuerto fueron ocupados por transeúntes y automóviles durante las jornadas del festival.

La causa que instruye el fiscal Schiopetto se suma a otra investigación en curso por presuntas irregularidades en el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas). Para este lunes, el sindicato confirmó que aportará fotos y videos como nuevas pruebas contra el ministro.