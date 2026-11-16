16 de noviembre, Día del Empleado Judicial: quiénes tienen feriados y cuáles son las actividades afectadas

La jornada conmemora la creación de la primera agrupación nacional gremial del sector en 1952.

La fecha rinde homenaje a la labor de los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la Justicia en todo el territorio nacional.

Este lunes 16 de noviembre se conmemora en toda la Argentina el Día del Empleado Judicial , una jornada instituida oficialmente para reconocer la labor de quienes se desempeñan dentro del Poder Judicial. La efeméride rememora un hito histórico para la organización sindical del sector ocurrido a mediados del siglo XX.

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A raíz de esta celebración, cada jurisdicción define su propio esquema de funcionamiento que alcanzan tanto a la atención al público como a los plazos procesales en los tribunales, generando modificaciones en la actividad habitual.

La fecha recuerda el 16 de noviembre de 1952 , día en que se fundó la Confederación Judicial Argentina , la primera agrupación nacional gremial de los trabajadores del sector. Ese día, representantes sindicales de distintas provincias se reunieron en un congreso realizado en Catamarca con el objetivo de consolidar la unidad gremial en todo el país.

Tras el golpe de Estado de 1955, se declaró la caducidad de esta entidad, aunque a fines de 1958 la Confederación Judicial Argentina volvió a constituirse en homenaje a aquel encuentro fundacional de 1952.

Con el retorno de la democracia se impulsó el reconocimiento formal de la jornada en todo el territorio nacional, quedando establecida oficialmente a través de la Ley Nacional 26.674 , sancionada en 2011.

Quiénes tienen feriado y qué actividades se ven afectadas

La conmemoración alcanza a los trabajadores y empleados que cumplen funciones dentro del Poder Judicial, aunque la aplicación efectiva del asueto o feriado judicial varía según lo que disponga cada jurisdicción provincial o tribunal superior.

En cuanto a las tareas afectadas, la medida implica el cese de la actividad ordinaria en las dependencias alcanzadas y la suspensión de todos los términos judiciales y procesales durante la jornada.

Además, existen jurisdicciones que regulan el traslado de la jornada no laborable mediante acordadas internas como ocurre en los distritos que aplican el Acuerdo Administrativo Nº 102/2009 para fijar el asueto y la suspensión de plazos el viernes siguiente.