Boca puede cambiar el destino de siete equipos argentinos: cómo impactaría su título en la Sudamericana en los cupos para 2027

Si derrota a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize provocará un efecto dominó en la clasificación a las copas internacionales. Argentinos Juniors podría pasar directamente a la fase de grupos de la Libertadores, Independiente Rivadavia avanzaría a la fase previa y Platense tendría asegurado un lugar. Gimnasia, Estudiantes, Barracas Central e Independiente también siguen atentos a las combinaciones.

El posible título de Boca en la Copa Sudamericana modificará el reparto de plazas para 2027 y abriría oportunidades para siete clubes, aunque algunos dependen de otros resultados.

La final de la Copa Sudamericana no solamente tendrá en juego un título internacional para Boca. La posibilidad de que el equipo de la Ribera se consagre campeón también puede modificar el mapa de la clasificación argentina a las copas continentales de 2027 y beneficiar a siete clubes de Primera División. El próximo sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize tendrá en sus manos la posibilidad de activar un efecto dominó que puede cambiar el destino de varios equipos.

La explicación está en el reglamento de la Liga Profesional y en la distribución de las plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Boca ya tiene asegurada su participación en la Libertadores 2027 por haber terminado como campeón de la Tabla Anual. Sin embargo, si conquista la Sudamericana, obtendrá una plaza adicional por su condición de campeón de la competencia organizada por Conmebol y liberará el lugar que le corresponde por la clasificación local.

Ese movimiento provocaría un corrimiento en la Tabla General Anual y permitiría que otros equipos mejoren sus posiciones en el reparto de boletos internacionales. La particularidad es que algunos clubes recibirían el beneficio directamente, mientras que otros necesitarán que se produzcan resultados adicionales en el Torneo Clausura y en las finales continentales.

Uno de los equipos que sigue de cerca la final es Platense. El Calamar tiene asegurada la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2027 como Argentina 3 al llegar a la definición de la Copa Argentina frente a Boca. Incluso si pierde esa final, el escenario reglamentario contempla que pueda quedarse con la plaza cuando el Xeneize obtenga la clasificación por otra vía y libere el cupo correspondiente al certamen federal.

Otro beneficiado directo sería Argentinos Juniors. El Bicho terminó tercero en la Tabla Anual y actualmente tiene asegurado un lugar en la fase previa de la Libertadores. Si Boca gana la Sudamericana, el conjunto de La Paternal podría avanzar directamente a la fase de grupos, sin necesidad de disputar las rondas clasificatorias.

La coronación de Boca en la Sudameriana también favorecería a Independiente Rivadavia. El equipo mendocino terminó cuarto en la acumulada y, ante la liberación de plazas, podría ocupar el lugar de Argentinos Juniors en la fase previa de la Libertadores. De esa manera, pasaría a tener la oportunidad concreta de disputar otra vez el máximo torneo continental.

Estudiantes de La Plata completa el grupo de los beneficiados directos. El Pincha podría asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana 2027 a partir del reordenamiento de las plazas de la Tabla Anual. Sin embargo, su situación también está vinculada con lo que suceda en la final de la Libertadores, en la que enfrenta a Palmeiras por el títulO.

Si Boca obtiene la Copa Sudamericana podría beneficiar a siete equipos de la Liga Profesinoal para que puedan disputar las proximas ediciones de los torneos de la Conmebol en 2027. X

Gimnasia, Barracas e Independiente: las combinaciones que necesitan

Para Gimnasia y Esgrima La Plata, el panorama es diferente. El Lobo terminó quinto en la Tabla Anual y todavía puede aspirar a ingresar a la fase previa de la Libertadores. Para conseguirlo necesita que Boca conquiste la Sudamericana y que alguno de los equipos ubicados en los primeros puestos de la clasificación acumulada se consagre campeón del Torneo Clausura.

Si se concreta esa combinación, el campeón del certamen local liberará su plaza correspondiente en la distribución de cupos y el desplazamiento permitirá que Gimnasia avance hasta la zona de clasificación para la Libertadores.

Barracas Central también depende de una serie de resultados para ingresar a la Sudamericana 2027. El Guapo necesita que Boca levante el trofeo continental y que alguno de los equipos mejor ubicados en la Tabla Anual consiga el título del Clausura. Esa combinación permitiría que se libere otro lugar y que la línea de clasificación a la segunda competencia de clubes de Conmebol descienda una posición.

Independiente, por su parte, tiene un escenario todavía más complejo. Además del triunfo de Boca en Barranquilla y de que un equipo de la parte alta de la Tabla Anual gane el Clausura, necesita que Estudiantes de La Plata se consagre campeón de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Si se cumplen todas esas condiciones, el Pincha obtendría su clasificación automática a la Libertadores 2027 como campeón defensor y liberaría una plaza de la distribución local. Ese movimiento podría abrirle la puerta al Rojo para ingresar a la Copa Sudamericana.

El reglamento y el efecto dominó de los títulos

El Capítulo VIII del reglamento de la Liga Profesional establece las prioridades para distribuir los boletos internacionales. Para la Libertadores 2027, Argentina tendrá seis plazas: una para el campeón del Apertura, otra para el ganador del Clausura, una para el campeón de la Copa Argentina y tres para los mejores ubicados en la Tabla Anual que todavía no estén clasificados.

A esos lugares se suman las plazas adicionales que corresponden a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana. Si alguno de los ganadores ya está clasificado por otra vía, su lugar se reasigna al siguiente equipo de la Tabla Anual, lo que genera los corrimientos.

En el caso de la Sudamericana, el reglamento contempla seis boletos para los mejores ubicados en la clasificación acumulada que no hayan conseguido ingresar a la Libertadores.

El escenario más favorable para el resto de los clubes se produciría si Boca consigue conquistar tanto la Copa Sudamericana como el Torneo Clausura. En ese caso, el Xeneize ingresaría a la Libertadores como campeón continental y liberaría también la plaza nacional correspondiente al certamen local. Los dos lugares se trasladarían a la Tabla Anual, lo que permitiría ampliar el número de equipos beneficiados por el corrimiento.

Además, si Boca gana la Copa Argentina y también obtiene la clasificación por la Sudamericana o el Clausura, el cupo del torneo federal pasaría a Platense como subcampeón, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

De esta manera, la recta final de la temporada puede tener consecuencias mucho más allá de las definiciones por los títulos. Boca aparece como uno de los protagonistas de un reparto que involucra a buena parte del fútbol argentino: una victoria en Colombia podría representar una clasificación directa, un salto de fase o una nueva oportunidad internacional para siete instituciones.

Cuándo y dónde se juega la final

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19:30 (hora argentina), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La definición será a partido único y en sede neutral, según el formato establecido por Conmebol para las finales de sus competencias continentales.