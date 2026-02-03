Operativo anti picadas en CABA: la Policía secuestró once autos y motos que corrían a alta velocidad en General Paz + Seguir en









Los controles se realizaron a la altura de Tecnópolis. Los infractores organizaban carreras ilegales, las grababan con un dron y las subían a las redes.

Los agentes de tránsito retuvieron vehículos y labraron actas de infracción.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró once vehículos durante un procedimiento realizado en la avenida General Paz dirigido a frenar carreras ilegales. Los agentes detectaron autos y motos fueron cuando participaban en picadas. Las imágenes del hecho eran grabadas y luego publicadas en redes sociales.

picadas caba De acuerdo a una investigación iniciada por la fuerza porteña, cada jueves se reunían distintos grupos en el estacionamiento de una estación de servicio frente a Tecnópolis. Allí realizaba una previa antes de iniciar las carreras ilegales a alta velocidad en la traza principal. Las picadas eran registradas con un dron.

El operativo se llevó a cabo el jueves pasado a la altura del kilómetro 5800 en dirección hacia el Riachuelo. La División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

operativo picadas caba Controles de tránsito en General Paz contra las picadas Los agentes inspeccionaron un total de 63 vehículos y emitieron 11 actas de infracción. Entre los rodados retenidos se identificaron nueve autos y dos motos, que coincidían con los captados anteriormente en registros fílmicos.

Según informó la Policía de la Ciudad, se identificaron a 95 personas, ninguna de las cuales presentaba impedimentos legales para circular, aunque algunas de ellas contaban con antecedentes por infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales asumió la causa, que avanza bajo la infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad. Las autoridades anunciaron la continuidad de controles en puntos frecuentados para realizar picadas ilegales.