Tragedia en Santa Fe: un niño de cinco años murió tras ser arrollado por un tractor

El menor iba en el vehículo junto a su padre cuando se cayó. Fue trasladado a un hospital, pero ingresó sin signos vitales. Los motivos del incidente continúan en investigación.

Un niño de cinco años murió tras ser arrollado por un tractor en Santa Fé.

La pequeña localidad de Golondrina, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, se vio sacudida por un trágico accidente que provocó la muerte de un niño de 5 años en un campo rural.

El hecho ocurrió cuando el niño, llamado Beltrán Galeano Villalba, se encontraba sobre un tractor junto a su padre en el kilómetro 28 de esa zona. El fatal desenlace fatal se produjo después de que el menor cayera al suelo y fuera arrollado por la maquinaria agrícola, pese al intento desesperado de su padre por evitarlo. Los motivos del incidente continúan en investigación.

El niño fue trasladado de urgencia al SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 sin signos vitales. El médico de turno constató el fallecimiento y, ante la gravedad de la situación, avisó a las autoridades pertinentes para que se realizaran las diligencias legales obligatorias.

En el operativo trabajaron especialistas de la Unidad Regional XIX (Vera) y un médico policial de la Unidad Regional IX (Reconquista), quienes realizaron los peritajes técnicos en el lugar del hecho. Además, el Ministerio Público de la Acusación intervino para coordinar las actuaciones judiciales y determinar las circunstancias exactas del accidente, según precisaron ambos medios.

La comunidad educativa del Jardín N° 11, institución a la que asistía el niño, expresó su pesar y acompañamiento a la familia. En un mensaje difundido por la escuela, replicado por medios locales, manifestaron: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, Beltrán Galeano Villalba. Elevando una plegaria en su descanso eterno, y acompañando a la familia en este difícil momento”.

El hecho conmocionó a los habitantes de Golondrina, mientras que tanto la policía como la justicia trabajan para esclarecer los detalles y evitar nuevos hechos de esta naturaleza. Tragedia en Villa Devoto: dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados sin vida junto a su niñera Una tragedia conmocionó al barrio porteño de Villa Devoto este lunes por la tarde, cuando dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados sin vida junto a su niñera, de 32 años, en un departamento ubicado sobre la calle Mercedes al 4400. La madre de los menores encontró la escena al regresar de trabajar y dio aviso inmediato al 911. Tras el llamado, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 11B, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Los médicos constataron el fallecimiento de la niñera en el domicilio y trasladaron a los niños al Hospital Zubizarreta, donde murieron horas después pese a los esfuerzos del equipo de salud. Lo que inicialmente se investigó como una presunta intoxicación por monóxido de carbono terminó teniendo una explicación precisa: una deficiente evacuación de los gases de combustión de un calefón, agravada por una obstrucción en el conducto de ventilación. Esa combinación resultó fatal y explicó la tragedia.

