La Justicia de Santa Fe prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón

La jueza Silvina Inés Díaz hizo lugar a un pedido de los abogados de la familia. Las plataformas y los medios deberán retirar cualquier registro fílmico y sonoro sobre el momento del asesinato del joven.

La Justicia de Santa Fe dictó la prohibición total de la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado de 23 puñaladas por tres menores a fines de diciembre en la localidad de Santo Tomé. Los abogados de la familia, Diego Martini y Bruno Rugna, habían solicitado una medida cautelar la semana pasada.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial llegó en las últimas horas, en medio de la feria judicial, e impide la difusión del material fílmico o cualquier registro sonoro del ataque, que había comenzado a circular por redes sociales y aplicaciones de mensajería a mediados de enero.

Los oficios comenzaron a ser enviados este martes a c anales de televisión , medios digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (antes Twitter), TikTok y Telegram, según informó el portal Infobae.

La orden judicial instruye a las plataformas y a los medios a retirar, bloquear y eliminar cualquier registro vinculado al caso, sea en video o audio , bajo riesgo de sanciones en caso de incumplimiento, según dispuso la jueza Silvina Inés Díaz.

El joven santafesino desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De los jóvenes involucrados en el hecho, dos fueron restituidos a sus familias al ser considerados no punibles. La tercera involucrada, Milagros A., de 16 años, permanece alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria del hecho.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.

La mamá de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas por dos adolescentes de 14 años, explicó la difícil situación que atraviesa luego del crimen, por el cual hay una persona detenida.

En una entrevista con C5N, Romina señaló que "Muchas veces uno piensa que algo malo le puede pasar, pero nunca un nivel de tanta maldad, tan macabro, tan perverso".

“Jeremías vivía con mis papás, tenía una custodia compartida, ese día me avisan que no había llegado, me preguntan si había pasado por mi departamento, ya eran las 9 de la noche y él siempre llegaba antes de las 8, me quedé toda la noche esperándolo”, describió Romina.