Cuánto deposita ANSES de la Tarjeta Alimentar en noviembre según la cantidad de hijos







Es un complemento que otorga el Ministerio de Capital Humano, a través del organismo previsional, para asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.

De cuánto es el monto de la tarjeta alimentar en noviembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los montos de la Tarjeta Alimentar para el penúltimo mes del año. La prestación es un complemento a otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que se suele cobrar junto con el haber base del beneficiario.

A diferencia de otras prestaciones, la Tarjeta Alimentar de ANSES no tiene asignados aumentos mensuales, por lo que su monto no varía. Los titulares de asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán en noviembre un incremento del 2,1% en línea con la inflación que se alcanzó en septiembre.

ANSES billetes.webp Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar La Prestación Alimentar está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias de bajos recursos con hijos menores de hasta 17 años y a mujeres embarazadas. Podrán acceder de forma automática y sin inscripción previa a aquellos que estén comprendidos en alguno de los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más. Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos La Tarjeta Alimentar se cobra en función de la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema. El depósito se hace en la misma cuenta en la que se cobra la prestación de base.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre son:

Familias con un hijo o embarazadas: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Monto de la AUH en noviembre 2025 Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que corresponde a septiembre, ANSES comunicó que la Asignación Universal por Hijo recibirá un 2,1% de aumento en el monto total durante noviembre. Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83 (solo se cobra el 80%: $95.771,06 por hijo)

Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad (sin límite de edad): $389.733 (solo se cobra el 80%: $311.786,4 por hijo) En el último caso, el monto es mayor por que se contemplan los gastos que implica el cuidado de una persona con discapacidad. El 20% se retiene en ambos casos para su eventual liberación luego de que se presente ante el organismo la Libreta AUH, un documento en el que se acredita que el menor cumpla con los controles de salud, el calendario de vacunación y que asista regularmente a la escuela. Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre Los titulares de la Asignación Universal por Hijo verán su prestación de ANSES depositada según la terminación del DNI, de acuerdo al siguiente calendario: DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

