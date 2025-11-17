SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de noviembre 2025 - 13:45

¿Se necesita un gestor para realizar trámites en ANSES? La contundente respuesta del organismo

El organismo aclaró cómo son sus trámites para evitar que sus beneficiarios caigan en estafas virtuales.

Las prestaciones de ANSES se actualizan según el útlimo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta con diversos trámites para poder acceder a sus prestaciones y a beneficios. Sin embargo, a raíz del aumento de estafas virtuales, el organismo emitió un comunicado acerca de cómo diferenciar las gestiones falsas de las verdaderas.

ANSES comenzó a pagar los haberes correspondientes a noviembre la semana pasada. Estos llegaron con un aumento del 2,1%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

jubilados anses.jpg

Todos los trámites en ANSES son gratuitos

A través del comunicado, ANSES confirmó que todos sus trámites se gestionan sin ningún tipo de costo. Esto significa que en caso de que alguien quiera cobrar por uno de ellos, se trata de un estafador que intenta robar el dinero de los beneficiarios o sus datos personales. A raíz de ello, también explicó que no cuentan con intermediarios externos.

En caso de encontrar una publicación de ANSES por fuera de las redes sociales oficiales o de recibir mensajes sospechosos que afirman ser del organismo, es obligatorio desestimarlos inmediatamente y realizar la denuncia en la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.

anses gente personas

Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre

A partir del nuevo incremento, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en noviembre:

  • Jubilación Mínima: $333.085,39

  • Jubilación Máxima: $2.241.568,43

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

  • Pensión No Contributiva: $233.159,77

No obstante, los jubilados y pensionados que cobren menos de $403.085,39 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán sus cobros finales:

  • Jubilación Mínima: $403.085,39

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

  • Pensión No Contributiva: $303.159,77

Por otro lado, la actualización de haberes también afectó a las asignaciones familiares, por lo que sus titulares recibirán los siguientes valores este mes:

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691 (80%: $95.752,80)

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.733 (80%: $311.786,40)

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873

  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

  • IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

  • Adopción hasta $4.907.218: $417.116

  • Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Asignación por Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignación por Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Asignación por Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

A partir de esta semana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES; que se organizan según el último número del DNI de cada titular:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

