¿Se necesita un gestor para realizar trámites en ANSES? La contundente respuesta del organismo

El organismo aclaró cómo son sus trámites para evitar que sus beneficiarios caigan en estafas virtuales.

Las prestaciones de ANSES se actualizan según el útlimo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta con diversos trámites para poder acceder a sus prestaciones y a beneficios. Sin embargo, a raíz del aumento de estafas virtuales, el organismo emitió un comunicado acerca de cómo diferenciar las gestiones falsas de las verdaderas.

ANSES comenzó a pagar los haberes correspondientes a noviembre la semana pasada. Estos llegaron con un aumento del 2,1%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

jubilados anses.jpg Depositphotos Todos los trámites en ANSES son gratuitos A través del comunicado, ANSES confirmó que todos sus trámites se gestionan sin ningún tipo de costo. Esto significa que en caso de que alguien quiera cobrar por uno de ellos, se trata de un estafador que intenta robar el dinero de los beneficiarios o sus datos personales. A raíz de ello, también explicó que no cuentan con intermediarios externos.

En caso de encontrar una publicación de ANSES por fuera de las redes sociales oficiales o de recibir mensajes sospechosos que afirman ser del organismo, es obligatorio desestimarlos inmediatamente y realizar la denuncia en la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios.

anses gente personas Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre A partir del nuevo incremento, estos serán los valores de los haberes para los jubilados y pensionados en noviembre:

Jubilación Mínima: $333.085,39

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Pensión No Contributiva: $233.159,77 No obstante, los jubilados y pensionados que cobren menos de $403.085,39 recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por lo tanto, estos serán sus cobros finales: Jubilación Mínima: $403.085,39

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva: $303.159,77 Por otro lado, la actualización de haberes también afectó a las asignaciones familiares, por lo que sus titulares recibirán los siguientes valores este mes: Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691 (80%: $95.752,80 )

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.733 (80%: $311.786,40) Asignación Familiar por Hijo Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597 Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01: $87.007 Asignaciones de Pago Único Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

Adopción hasta $4.907.218: $417.116

Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459 Asignación por Prenatal Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.907.218: $14.519 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta ANSES.jpg Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 A partir de esta semana, estas son las próximas fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES; que se organizan según el último número del DNI de cada titular: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

