Cómo afectan los feriados de noviembre 2025 al calendario de pagos de ANSES







El cronograma de cobros ajusta sus fechas por el fin de semana largo del ante último mes del año, cambiando el esquema.

El calendario de ANSES se reorganiza por los feriados del 21 y del 24.

El feriado del viernes 21 y lunes 24 de noviembre mueve todo el cronograma de pagos de ANSES. Este cambio influye en los jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones, que van a tener que volver a verificar en qué día figura asignado su cobro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien ANSES mantiene la mayor parte del cronograma casi intacto, parte de los pagos pasa a realizarse después del fin de semana largo. A esto se le suma la actualización del mes, que incluye el refuerzo especial para quienes reciben ingresos más bajos.

jubilados anses.jpg Depositphotos Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre Durante noviembre se va a aplicar una suba del 2,08%, acompañada por un bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Los montos actualizados para las distintas categorías quedan así:

Jubilación mínima: $403.085,39 (Con bono)

Jubilación máxima: $2.241.568,43

PUAM: $336.468,3 (Con bono)

Pensiones por Invalidez y Vejez (No Contributivas): $303.159,77 (Con bono)

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39

AUH: $119.691

AUH con discapacidad: $389.733

Asignación Familiar por Hijo: $59.851

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873 Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 La reprogramación por los feriados del 21y 24 deja el cronograma así:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8: 20/11

DNI 9: 20/11 Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8: 20/11

DNI 9: 25/11 Asignación por Embarazo Se paga en el mismo orden que AUH, del 10/11 al 25/11. Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) Primera quincena: 12/11 al 10/12

Segunda quincena: 26/11 al 10/12 Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12 Desempleo Plan 1 DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11

Temas ANSES