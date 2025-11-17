El feriado del viernes 21 y lunes 24 de noviembre mueve todo el cronograma de pagos de ANSES. Este cambio influye en los jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones, que van a tener que volver a verificar en qué día figura asignado su cobro.
Cómo afectan los feriados de noviembre 2025 al calendario de pagos de ANSES
El cronograma de cobros ajusta sus fechas por el fin de semana largo del ante último mes del año, cambiando el esquema.
-
El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados, que se mantiene hasta fin de mes
-
La sorpresa de ANSES en 2026 que afecta los pagos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones
Si bien ANSES mantiene la mayor parte del cronograma casi intacto, parte de los pagos pasa a realizarse después del fin de semana largo. A esto se le suma la actualización del mes, que incluye el refuerzo especial para quienes reciben ingresos más bajos.
Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre
Durante noviembre se va a aplicar una suba del 2,08%, acompañada por un bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.
Los montos actualizados para las distintas categorías quedan así:
-
Jubilación mínima: $403.085,39 (Con bono)
Jubilación máxima: $2.241.568,43
PUAM: $336.468,3 (Con bono)
Pensiones por Invalidez y Vejez (No Contributivas): $303.159,77 (Con bono)
Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39
AUH: $119.691
AUH con discapacidad: $389.733
Asignación Familiar por Hijo: $59.851
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
La reprogramación por los feriados del 21y 24 deja el cronograma así:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8: 20/11
- DNI 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8: 20/11
- DNI 9: 25/11
Asignación por Embarazo
Se paga en el mismo orden que AUH, del 10/11 al 25/11.
Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: 10/11
- DNI 2 y 3: 11/11
- DNI 4 y 5: 12/11
- DNI 6 y 7: 13/11
- DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Primera quincena: 12/11 al 10/12
- Segunda quincena: 26/11 al 10/12
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 10/11
- DNI 2 y 3: 11/11
- DNI 4 y 5: 12/11
- DNI 6 y 7: 13/11
- DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones Familiares de PNC
-
Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12
Desempleo Plan 1
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
Desempleo Plan 2
-
Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario