17 de noviembre 2025 - 11:15

Cómo afectan los feriados de noviembre 2025 al calendario de pagos de ANSES

El cronograma de cobros ajusta sus fechas por el fin de semana largo del ante último mes del año, cambiando el esquema.

El calendario de ANSES se reorganiza por los feriados del 21 y del 24.

El feriado del viernes 21 y lunes 24 de noviembre mueve todo el cronograma de pagos de ANSES. Este cambio influye en los jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones, que van a tener que volver a verificar en qué día figura asignado su cobro.

Si bien ANSES mantiene la mayor parte del cronograma casi intacto, parte de los pagos pasa a realizarse después del fin de semana largo. A esto se le suma la actualización del mes, que incluye el refuerzo especial para quienes reciben ingresos más bajos.

Montos de las prestaciones de ANSES en noviembre

Durante noviembre se va a aplicar una suba del 2,08%, acompañada por un bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Los montos actualizados para las distintas categorías quedan así:

  • Jubilación mínima: $403.085,39 (Con bono)

  • Jubilación máxima: $2.241.568,43

  • PUAM: $336.468,3 (Con bono)

  • Pensiones por Invalidez y Vejez (No Contributivas): $303.159,77 (Con bono)

  • Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39

  • AUH: $119.691

  • AUH con discapacidad: $389.733

  • Asignación Familiar por Hijo: $59.851

  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873

Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025

La reprogramación por los feriados del 21y 24 deja el cronograma así:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

  • DNI 0: 10/11
  • DNI 1: 11/11
  • DNI 2: 12/11
  • DNI 3: 13/11
  • DNI 4: 14/11
  • DNI 5: 17/11
  • DNI 6: 18/11
  • DNI 7: 19/11
  • DNI 8: 20/11
  • DNI 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 20/11
  • DNI 2 y 3: 25/11
  • DNI 4 y 5: 26/11
  • DNI 6 y 7: 27/11
  • DNI 8 y 9: 28/11

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 10/11
  • DNI 1: 11/11
  • DNI 2: 12/11
  • DNI 3: 13/11
  • DNI 4: 14/11
  • DNI 5: 17/11
  • DNI 6: 18/11
  • DNI 7: 19/11
  • DNI 8: 20/11
  • DNI 9: 25/11

Asignación por Embarazo

Se paga en el mismo orden que AUH, del 10/11 al 25/11.

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 10/11
  • DNI 2 y 3: 11/11
  • DNI 4 y 5: 12/11
  • DNI 6 y 7: 13/11
  • DNI 8 y 9: 14/11

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

  • Primera quincena: 12/11 al 10/12
  • Segunda quincena: 26/11 al 10/12

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 10/11
  • DNI 2 y 3: 11/11
  • DNI 4 y 5: 12/11
  • DNI 6 y 7: 13/11
  • DNI 8 y 9: 14/11

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12

Desempleo Plan 1

  • DNI 0 y 1: 20/11
  • DNI 2 y 3: 25/11
  • DNI 4 y 5: 26/11
  • DNI 6 y 7: 27/11
  • DNI 8 y 9: 28/11

Desempleo Plan 2

  • Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11

