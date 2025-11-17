El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados, que se mantiene hasta fin de mes

El organismo previsional informó sobre los descuentos y promociones que ofrece a sus beneficiarios sin costo alguno.

La programa de Beneficios ANSES ofrece descuentos y reintegros diseñado para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones . Esta iniciativa permite acceder a rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, incluyendo supermercados, farmacias y tiendas de productos básicos.

El programa no requiere inscripción previa ni trámites adicionales . Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes. Además, no genera costos para el Estado, ya que los beneficios son financiados por los supermercados y bancos participantes.

El programa Beneficios ANSES funciona como una herramienta de ahorro para jubilados y pensionados. Algunos establecimientos aplican límites por compra , mientras que en farmacias y ópticas los descuentos alcanzan hasta el 20% , dependiendo del local.

La cobertura territorial del programa abarca desde grandes cadenas de supermercados hasta pequeños negocios locales . Esto facilita el acceso a descuentos para jubilados y pensionados en todas las regiones del país, sin importar su ubicación geográfica.

El programa Beneficios Capital Humano - ANSES ofrece descuentos y reintegros en más de 13.000 puntos de venta en todo el país. Los jubilados y pensionados obtienen descuentos desde el 10% en supermercados , en muchos casos sin tope, y hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza . Para acceder a estos beneficios, solo deben pagar con la tarjeta de débito vinculada a su jubilación o pensión.

Los beneficiarios que cobran sus haberes en el Banco Nación reciben un reintegro adicional del 5% (con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) en compras con tarjeta de débito o crédito. Este beneficio se aplica en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, utilizando la app BNA+ MODO.

Quienes cobran sus haberes en el Banco Galicia acceden a un ahorro de hasta el 25% y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Este beneficio tiene un tope de $20.000 mensuales en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

El programa incluye una cuenta remunerada que permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero acreditado. En el Banco Nación, el beneficio aplica hasta un saldo máximo de $500.000, mientras que en el Banco Galicia (FIMA) no tiene tope de saldo. Las tasas vigentes (TNA) pueden consultarse en los canales oficiales de los bancos.