Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 49/25 (B.O. 10/11/25) determinó que la cantidad a aportar , en concepto de trámites laborales, por parte de las A.R.T. y los E.A., para constituir el monto mínimo del Fondo de Reserva será en la suma de $ 14.331.906.966,05.

El importe citado será distribuido a prorrata de la cantidad de trabajadores asegurados declarada por cada uno y publicado por el ente al 11/11/25.

Mediante la Resolución 51/25 (SRT) (B.O. 14/11/25), se adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones.

Se estableció en $ 73.278,79 el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto 1.694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Res. 338/25 (ANSES).

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Índice para actualizar remuneraciones.

La Disposición 29/25 (B.O. 10/11/25) de la Subsecretaría de Seguridad Social fijó el índice combinado previsto en el art. 2º de la Ley 26.417, sustituido por el art.4º de la Ley 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30/11/25 o soliciten su beneficio desde el 1/12/25, que como ANEXO se incorpora, de conformidad con la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución 3/21 de la ex Secretaría de Seguridad Social del 19/2/21.

