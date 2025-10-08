La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA organiza una nueva Feria de Empleo con empresas líderes de todo el país







Estudiantes y graduados podrán conectarse con compañías nacionales e internacionales, participar de entrevistas y workshops de desarrollo profesional.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA será sede de la Feria de Empleo 2025, con empresas líderes de todo el país. P12

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA organiza una nueva Feria de Empleo 2025, un espacio que conectará a estudiantes y graduados con empresas nacionales e internacionales de distintos sectores. El evento permitirá realizar entrevistas preseleccionadas, asistir a charlas sobre desarrollo profesional y generar contactos estratégicos con referentes del mercado laboral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Feria de Empleo se llevará a cabo el lunes 13 de octubre de 2025, de 12 a 18 horas, en el Salón de Actos del edificio anexo de la Facultad, ubicado en avenida Córdoba 2122. El evento está dirigido a estudiantes de grado y posgrado, así como a graduados de todas las carreras de la Facultad, ofreciendo a las empresas una amplia variedad de perfiles profesionales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Facultad de Cs. Económicas UBA (@fceuba)

El encuentro es organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, el Centro de Desarrollo Empresarial, en colaboración con la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (CECE). Según la institución, el evento “representará una oportunidad única para conectar a los alumnos con los principales actores del mercado laboral”.

Empresas participantes y actividades En los stands, los candidatos preseleccionados tendrán la posibilidad de participar en entrevistas rápidas. Además, se desarrollará una agenda de charlas y workshops sobre herramientas y habilidades útiles para ingresar al mundo laboral. También se ofrecerán espacios de networking para fomentar vínculos entre estudiantes, graduados y empresas. Los interesados pueden cargar su CV previamente en el portal institucional mi.econ.uba.ar para asegurar su participación.

UBA comienzo de clases.jpg Estudiantes y graduados podrán conectarse con firmas nacionales e internacionales en busca de nuevos talentos. UBA Qué es el Centro de Desarrollo Empresarial El Centro de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre estudiantes, graduados y organizaciones, facilitando oportunidades de inserción laboral y promoviendo el desarrollo profesional. Desde su creación, más de 400 estudiantes consiguieron trabajo full time en empresas de primer nivel gracias a estos vínculos. La realización de la feria refuerza el compromiso institucional de la Facultad con la formación integral y la articulación con el entorno socio-productivo, consolidando su rol como facilitadora de espacios de encuentro entre el ámbito académico y el sector privado.

Temas UBA

Empleo