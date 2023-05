A cuatro años de la "Masacre de Monte", las víctimas pueden "descansar y volar alto", según sus madres

Es que, el pasado miércoles por la noche, un jurado popular declaró "culpables" a los cuatro policías por la tentativa y posterior muerte de sus hijos en un veredicto dado a conocer en los tribunales de La Plata, luego de 8 horas de deliberación.

Esa larga espera, en la que un grupo de 200 personas aguardaba en la puerta de la sede judicial con carteles y banderas, fue catalogada por Susana, mamá de Gonzalo, como "terrible".

"La espera del último día me mató. No lo podía creer, ni siquiera entendí bien cuando dijeron 'culpable'. Por suerte estoy muy conforme con el fallo", relató Ríos en diálogo con esta agencia.

Con sensaciones parecidas, Yanina Zarzoso detalló: "Fueron horas interminables. Tuve confianza, porque en el juicio estaba todo dicho...".

Finalmente, pasadas las 21.45 del miércoles, la presidenta del jurado popular, que vestía un pulóver blanco, señaló de pie y con voz temblorosa las calificaciones de los delitos que habían cometido Rubén García, Leandro Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibañez durante la noche del 20 de mayo de 2019.

Al respecto, el jurado entendió que existieron dos secuencias y distintas responsabilidades en el mismo hecho ya que los policías García y Ecilapé fueron considerados "culpables por unanimidad" como los coautores del delito de "homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego" en perjuicio de los cuatro chicos, por lo que recibirán como pena la prisión perpetua.

De esta forma, tanto García como Ecilapé fueron reconocidos como los uniformados que provocaron la colisión del auto en plena persecución del Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, vehículo al que, según lo probado en el juicio, le dispararon al menos en cuatro oportunidades.

Por otra parte, la delegada del jurado enunció que "por mayoría de 10 de los 12 miembros", los policías Monreal e Ibáñez eran culpables del delito de "tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego" de las mismas víctimas, que prevé una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

Según se determinó en el juicio, Ibáñez manejaba un móvil policial acompañado de Monreal y le cruzaron el paso al automóvil en el que iban las víctimas en las calles Chubut y Caseros, de San Miguel del Monte, donde Monreal realizó un disparo con su pistola calibre 9 milímetros que hirió a Gonzalo Domínguez en su pelvis. Pero el Fiat 147 continuó con la fuga hacia la colectora de la ruta 3, perseguido por el otro patrullero, en el que circulaban los mencionados García y Ecilapé, hasta el choque fatal.

A su vez, los cuatro imputados fueron considerados culpables de la "tentativa de homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad" de Rocío Quagliarello (17), la única sobreviviente de la masacre, que tenía 13 años al momento del hecho.

Tras el fallo, la emoción se apoderó de la sede judicial e irrumpieron llantos, gritos y cánticos de los familiares que estaban dentro de la sala, incluida Rocío.

"Después del veredicto comencé a sentir paz. Logramos lo que tanto deseábamos y por lo que veníamos luchando", sintetizó Yanina Zarzoso, que también se refirió a las declaraciones que realizaron los policías condenados durante el juicio: "Nosotros llevamos a cada audiencia la verdad y el amor. Ellos, por el contrario, se manifestaban desde la mentira y el odio. Eso tenía que notarse, y así fue...".

Mientras tanto, sobre la calle 8, Juan Carlos Sansone, papá de Danilo, reaccionó al veredicto arrodillándose sobre el asfalto y mirando el cielo con lágrimas en sus ojos diciendo: "Es por vos hijito".

Al respecto, Juan Carlos explicó a Télam, profundamente conmovido, que siguió el veredicto desde afuera de la sala ya que "le había hecho una promesa a Danilo".

En la misma línea, la emoción también afloró en Blanca Suárez, madre de Aníbal, a quien los abogados defensores de los policías, Guillermo Baqué y Marcelo Di Siervi, le endilgaban la total responsabilidad de lo ocurrido al señalar durante sus alegatos que el joven de 22 años "se cagó en la vida de tres niños".

"Con el dolor vamos a seguir viviendo siempre. Que vuele alto. Mi hijo era excelente como persona", exclamó la mujer con lágrimas en sus ojos, que viajó especialmente desde Misiones -donde vive- para presenciar el juicio.

Por otro lado, organizaciones sociales y familiares convocaron a realizar una manifestación hoy a partir de las 16 frente a la municipalidad de San Miguel del Monte para recordar a las víctimas.

"Este encuentro será diferente, porque ahora sí podemos decir que se hizo justicia pero que seguiremos luchando para que no pase nunca más. No queremos y no vamos a permitir que ninguna familia pase por lo que pasamos nosotros, no vamos a dejar que la policía vuelva a matar", concluyó Yanina Zarzoso.

Todavía resta resolverse otra causa vinculada al encubrimiento policial de la "Masacre de Monte" en la que otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- "por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público", aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.