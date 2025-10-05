Destrozos, caída de árboles y granizo en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires por el temporal







Producto del fuerte temporal, en distintos puntos del país se registraron daños materiales y eventos climáticos extremos.

El granizo cayó con un tamaño considerable en la provincia de Córdoba

Una fuerte tormenta con caída de granizo de gran tamaño azotó la noche del sábado a Buenos Aires, Santa Fe Córdoba. Vecinos de distintos puntos del país reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

En localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba, vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

Destrozos, caída de árboles y granizo en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires por el temporal El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como "bastante importante" y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz. "Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse", explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Uno de los puntos más afectados fue Olavarría, donde una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural local quedó destruida por el viento. El espacio estaba destinado a la cena anual prevista para las 21:00 del sábado, pero los organizadores se vieron obligados a suspender el evento.

También se reportaron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet. En el norte bonaerense y el sur santafesino, si bien no se registraron destrozos, las tormentas fueron intensas y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h. En Venado Tuerto, el granizo cubrió completamente el suelo, dejando un paisaje blanco. En Laboulaye (Córdoba), también se reportó caída de piedras, aunque las de mayor tamaño se observaron en Bulnes, donde vecinos compararon su tamaño con el de huevos. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños estructurales graves. Las previsiones del SMN indican que el domingo las condiciones climáticas se agravarán en el este del país. Las provincias bajo alerta incluyen Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba. En estas regiones, se mantendrán las temperaturas cálidas, especialmente en el norte.