Un vecino de La Matanza se defendió a los tiros y mató a un motochorro menor de edad + Agregar ámbito en









El ataque ocurrió frente a las puertas de un supermercado en la localidad de Virrey del Pino. Tras el hecho, el agresor logró escapar y la Policía montó un intenso operativo para localizarlo.

Un motochorro de 16 años fue asesinado por un vecino tras querer robarle.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un hombre mató a un motochorro de 16 años en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El adolescente intentó asaltarlo este lunes cuando la víctima se detuvo frente a un supermercado, desencadenando un tiroteo mortal.

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Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar frente a un supermercado situado cerca de la esquina de Urien y Bacigalupi, apenas antes de las 20. El registro audiovisual confirma que el asalto comenzó cuando una motocicleta avanzó por la vereda y se detuvo en el ingreso del negocio, a la par de otra moto con dos acompañantes que frenó sobre el asfalto.

Al darse cuenta de que lo iban a asaltar, el conductor de la primera moto reaccionó rápidamente para frustrar el robo. En ese momento, descendió del vehículo, tomó distancia a pie, sacó un arma y comenzó a dispararles a los agresores.

video robo en La Matanza Video registrado por la cámara de seguridad de la zona.

La Matanza: cómo fue la huida de los sospechosos y la investigación judicial Los asaltantes escaparon en dirección a la calle El Caldén sin llegar a descender de la moto. En esa cuadra, el vehículo despistó y volcó, momento en que el conductor aprovechó para huir a pie. Su acompañante, el adolescente Maximiliano Darío Borras, falleció en el acto tras haber recibido un disparo en la cabeza durante el tiroteo.

El parte oficial detalló que el cuerpo del adolescente fue hallado al lado de la moto Yamaha XTZ, y el personal médico de la ambulancia constató su fallecimiento al llegar. Por otra parte, el tirador subió nuevamente a su vehículo y escapó de la escena, por lo que la Policía trabaja activamente para localizarlo. El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, encabeza la investigación y trabaja para localizarlo.