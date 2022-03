Claribel Medina sobre las denuncias contra Fabián Gianola: "Él tendrá que dar la cara"

Fabián Gianola.jpg Fabián Gianola.

Gianola y la actriz eran compañeros de elenco para la obra "Relaciones peligrosas" que debía representarse en la temporada de verano y fue dada de baja tras las acusaciones contra el actor. Claribel Medina opinó que en estas ocasiones cuando uno no tiene que denunciar o refutar algo de la situación lo mejor es abstenerse de hablar u opinar y sin dudas ella lo hizo por mucho tiempo.

"Yo estaba de viaje con mis hijas, me dediqué a la familia que estaba allá, no me enteré inmediatamente de lo que había pasado. Cuando llegué a la Argentina, él me mandó un mensaje para contarme la situación, pero no profundicé mucho porque yo no tenía mucho más para decir", justificó.

Luego, la actriz señaló que toda la conversación fue por chat y que nunca se vieron para que él pudiera darle su perspectiva de lo sucedido: "Son cosas muy personales y si uno no puede aportar, para qué meterse. Mi contacto con él fue solo por chat, para saber qué era de su vida, pero nada más. Él tendrá que dar la cara sobre eso y la Justicia tomó una decisión. No me gusta meterme cuando yo no soy centro de ninguna situación y por lo menos yo elijo eso".

Desde el año pasado, Fabián Gianola recibió siete denuncias por presunto abuso sexual de actrices, una empleada doméstica y ex compañeras de trabajo. La semana pasada, la justicia lo procesó por abuso sexual y embargó sus bienes por $800 mil. A su vez, se le impuso la "prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima".