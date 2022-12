Profesor de teatro y empresario detenidos por explotación sexual de niños y niñas

La investigación de los casos se origina en el megaoperativo “Red Federal en Alerta”, coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en el mes de noviembre de este año, que incluyó más 70 allanamientos en todo el país y logró la detención de más de 20 usuarios radicados en la Argentina que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil. Este operativo se logró tras un trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades del U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil.

A partir de la ampliación de la misma, se logró dar con 2 objetivos involucrados en el delito. Consecuentemente, la UFEDyCI solicitó las diferentes órdenes de allanamiento a los domicilios investigados.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del barrio de Villa Urquiza, donde reside un hombre de 46 años, profesor de teatro y de economía en dos colegios secundarios de la zona norte del conurbano bonaerense.

En el allanamiento, llevado adelante por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de la División de Delitos Cibernéticos contra la Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, se logró dar con programas P2P abiertos y se encontraron más de 17.300 archivos relacionados al delito investigado en diferentes dispositivos electrónicos. Por tal motivo, se dispuso la detención del imputado hasta la realización de la audiencia de intimación de los hechos.

El otro procedimiento tuvo lugar en un domicilio del barrio de Almagro de esta ciudad, donde vive solo un hombre de 48 años de ocupación empresario de la construcción y agropecuario, y fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad y de Gendarmería Nacional.

En este allanamiento, tras una intensa búsqueda, se logró dar con un escondite detrás del motor de una vieja heladera donde el imputado había guardado en una bolsa de nylon 4 discos y pendrives. Luego de su análisis, que dio resultado positivo, se dispuso su detención hasta la realización de la audiencia correspondiente.