Tragedia aérea en Rusia: un avión militar se desintegró en pleno vuelo y murieron siete personas

El último An-22 operativo cayó en Ivánovo y dejó siete muertos. La aeronave comenzó a desintegrarse en pleno vuelo y las autoridades investigan el siniestro.

La aeronave cayó poco después del despegue en la región de Oriol, según fuentes oficiales.

Un avión de transporte militar An-22 se estrelló este martes en la región rusa de Ivánovo y dejó siete víctimas fatales, en un accidente ocurrido a unos 250 kilómetros de Moscú. Las autoridades confirmaron que investigarán el siniestro y señalaron que no hubo daños en zonas residenciales.

El incidente ocurrió a las 12:00 hora local, cuando el avión empezó a desintegrarse en pleno vuelo cerca del embalse de Uvódskoye. En la aeronave viajaban cinco tripulantes y dos pasajeros, cuyos cuerpos fueron recuperados del embalse por equipos de buzos especializados.

Se trataba del último An-22 operativo en Rusia de 1965, un modelo con más de 50 años de servicio, lo que alimentó las primeras hipótesis de fallos técnicos como causa probable de la caída, según informaron medios locales.

avion ruso Respuesta oficial y despliegue de emergencia Las autoridades confirmaron que el accidente no provocó víctimas ni daños en tierra. La agencia TASS reportó que las áreas residenciales “resultaron ilesas” y que “ningún asentamiento resultó dañado como consecuencia del incidente”, de acuerdo con el comunicado difundido por el gobierno regional.

Una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se trasladó al lugar para determinar las circunstancias del hecho, mientras unidades del Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan en la zona con un centro de respuesta y un operativo de búsqueda activo.

Más temprano, el Ministerio de Defensa ruso informó que el An-22 “se estrelló en la región de Ivánovo durante un vuelo de prueba tras ser reparado” y que la caída ocurrió en una zona deshabitada. Equipos de rescate fueron enviados de inmediato para establecer el destino de la tripulación y asegurar el perímetro del siniestro.

