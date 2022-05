Murió el taxista que atropelló a las turistas francesas en Palermo

La joven turista que falleció sufrió en el accidente una fractura de cráneo con hemorragia interna y heridas en uno de sus hombros. Sus otras dos amigas, también de la misma nacionalidad sufrieron heridas menores en sus extremidades y fueron dadas de alta rápidamente.

El video del accidente fue registrado por una de las pasajeras de un Fiat Punto que fue embestido por el Volkswagen Voyage luego de haber atropellado a las tres jóvenes. La testigo le habló al taxista posterior al accidente y llegó a decir unas palabras previo a desvanecerse.

“Atropellaste a mucha gente”, le asegura la mujer al taxista con la voz entrecortada. Acto seguido, el jubilado se agarra la cabeza con las dos manos. “Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...“.