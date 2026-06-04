Becas Progresar 2026: ANSES confirmó los primeros pagos de junio y se podrá cobrar hasta $105.000

Los depósitos se efectuarán de forma escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los estudiantes que resultaron aprobados en la convocatoria 2026 y perciben el beneficio por primera vez reciben los meses acumulados desde el inicio del ciclo lectivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a junio de 2026. El programa, que depende del Ministerio de Capital Humano , alcanzará a miles de estudiantes de distintos niveles educativos y, en algunos casos, permitirá acceder a montos de hasta $105.000 durante este mes.

La asistencia económica está dirigida a jóvenes que cursan la escuela secundaria, carreras terciarias, estudios universitarios y trayectos de formación profesional . El objetivo del beneficio consiste en acompañar la continuidad educativa mediante un aporte mensual, que contribuye a sostener la trayectoria académica.

El monto que recibe cada estudiante depende de la línea de beca a la que pertenece, así como también de la situación académica declarada y del cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa. Algunos beneficiarios accederán a sumas más elevadas debido a la acumulación de pagos y a la liberación de importes retenidos una vez que se acreditan los requisitos exigidos por las autoridades educativas.

¿Cómo saber si fui seleccionado para la Beca Progresar en junio?

Los estudiantes que forman parte del programa pueden verificar tanto su condición de beneficiarios como la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales habilitados. ANSES indicó que la consulta puede realizarse desde la plataforma Mi ANSES o mediante el sitio oficial de Progresar. Para acceder a la información es necesario ingresar con usuario y contraseña.

Cada beneficiario podrá revisar el estado de su beca, conocer la fecha de acreditación y confirmar si existen pagos pendientes de liquidación durante junio. Las autoridades recomendaron mantener actualizados los datos personales y de contacto para evitar inconvenientes relacionados con las notificaciones o la gestión del beneficio.

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Detalle de los cobros en junio: cuotas acumuladas de marzo, abril y mayo

ANSES señaló que algunos estudiantes podrán percibir hasta $105.000 durante junio de 2026. Ese monto surge de acuerdo con la línea del programa correspondiente y con las acreditaciones acumuladas que se encuentren pendientes.

El esquema de pagos contempla situaciones en las que determinados beneficiarios reciben importes adicionales vinculados a períodos anteriores. Las sumas finales pueden variar según la regularidad académica acreditada y los controles realizados por las autoridades competentes.

La liberación de montos retenidos también influye en el total que cada estudiante recibe durante el mes. El programa establece mecanismos de verificación para comprobar el cumplimiento de los requisitos académicos antes de habilitar determinados pagos. El cronograma oficial comenzará en la segunda semana de junio y continuará de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los estudiantes podrán consultar la fecha específica de acreditación mediante los canales digitales habilitados por ANSES y Progresar a partir del 10 de junio.

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La diferencia en los montos: estudiantes avanzados vs. ingresantes

El programa Progresar contempla distintas líneas de becas destinadas a diferentes niveles educativos. Por ese motivo, los montos pueden presentar variaciones según la situación particular de cada estudiante. Las diferencias responden a factores vinculados con la línea de beca asignada, la acreditación de regularidad académica y el cumplimiento de las exigencias establecidas por el sistema.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en junio de 2026

El programa Progresar mantiene un monto base de $35.000 mensuales, aunque el dinero que recibe cada estudiante puede variar según la línea de beca y el nivel educativo. En algunos casos, el Estado retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite su condición de estudiante regular mediante la documentación correspondiente:

Progresar Obligatorio: $28.000 por mes. Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas.

$28.000 por mes. Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas. Progresar Superior (ingresantes de primer año): $28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas.

$28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas. Progresar Superior (estudiantes avanzados): $35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención.

$35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención. Monto total de referencia de la beca: $35.000 mensuales.

Los montos son los siguientes:

Beneficiarios que cobran el 80% del haber: $84.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo).

$84.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo). Beneficiarios que cobran el 100% del haber: $105.000 (correspondiente a marzo, abril y mayo).

De esta manera, el importe final depende de la línea de Progresar a la que pertenezca el estudiante y de si el programa aplica o no la retención del 20% prevista por la normativa vigente.