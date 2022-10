Día de la Lucha contra el Acoso Sexual Callejero: los últimos datos

Las mujeres jóvenes de 18 a 24 años son las que más han sufrido acoso sexual en comparación con otros grupos de edad (19%). Los países donde las mujeres denuncian los mayores porcentajes de acoso sexual en 2021 son México (26%), Ecuador (24%) y Chile (22%). Ecuador y Chile presentan un fuerte aumento en la declaración de haber padecido acoso sexual.

image.png

Acoso sexual en la Argentina

En el país, el 15% de las mujeres encuestadas declara haber sufrido acoso sexual en el último año, proporción que aumenta 4 puntos porcentuales en relación a la medición del 2020 (subiendo del 11% al 15%), y mostrando una tendencia a la suba desde 2018.

Las cifras actuales ubican a Argentina 6 puntos por encima del promedio global (9%), aunque bastante por debajo de lo registrado en otros países de la región liderada por México (26%), Ecuador (24%), Chile (22%), Brasil (19%), Paraguay (19%) y Perú (18%). Solo Colombia se ubica por debajo de Argentina con un 4%

Además, la encuesta reveló que aumentó significativamente la afirmación de haber sufrido acoso sexual a medida que baja la edad de las entrevistadas: el 25% de las jóvenes de 18 a 24 años señala que fue víctima de este tipo de acoso al menos una vez en los últimos 12 meses. También se destaca una mayor declaración en el interior del país, en donde el 16% menciona haber sido víctima de este tipo de experiencias, versus 13% en GBA y 8% en CABA.

image.png

Violencia física o psicológica en el mundo

Al preguntar si sufrió violencia física o psicológica en el último año, a nivel global la proporción de mujeres que afirman haber experimentado este tipo de agresiones se mantiene estable en comparación con los años anteriores: 16% en 2021, 17% en 2020, 16% en 2019. Sin embargo, cuando se analizan los datos por regiones, se pueden encontrar algunas pequeñas mejoras en África y MENA en donde se reduce la proporción de mujeres que declaran haber padecido violencia en los últimos 12 meses (7 puntos porcentuales menos en África y 5 menos en MENA vs la medición anterior).

Las mujeres jóvenes de 18 a 24 años son las que declaran la mayor incidencia de violencia física y psicológica (22%) así como las mujeres que sólo han completado la escuela primaria (20%).

Violencia física o psicológica en Argentina

En cuanto a los resultados por países, de los 39 países que formaron parte del estudio, Argentina lidera el ranking global de mujeres que declaran haber atravesado experiencias violentas (37%), junto a México (36%) y a Chile (35%). Los datos de nuestro país superan 21 puntos a la media global.

En la Argentina, los resultados de la medición actual son similares a los de la onda pasada. En cambio, se observan algunos movimientos críticos con relación a la onda anterior en otros países de la región tales como Ecuador, Brasil y México.

Al igual que lo que ocurre globalmente, en Argentina el problema de la violencia parece afectar más gravemente a las mujeres de menor edad: 45% de las jóvenes de 18 a 24 años señalan haber padecido algún tipo de violencia en el último año, versus 30% de las mujeres de 50 años y más.

Igualdad de género en el mundo

Al considerar diferentes entornos en los que se puede medir el nivel de igualdad de género, el hogar sigue siendo el lugar donde más se percibe la igualdad de derechos, al igual que en años anteriores. En 2021, el 70% de la población mundial considera que se ha logrado la igualdad de género en el ámbito doméstico, en línea con las mediciones anteriores.

A nivel global, el 60% de la población cree que se ha logrado la igualdad de género en los lugares de trabajo, pero es de hecho la esfera política, una vez más, el entorno más difícil para que hombres y mujeres sean considerados iguales: la mitad de la población cree que se ha logrado la igualdad de género en la política, en línea con los resultados del año pasado (50% 2021 y 51% 2020).

image.png

Los países donde se han obtenido las mayores percepciones de equidad de género son Vietnam tanto para el ámbito laboral (84%) como en el hogar (93%) y Finlandia en lo político (86%). En cambio, las cifras más bajas las obtienen Japón en el trabajo (30%) y en la política (18%) y Kenia en el hogar (42%).

Igualdad de género en la Argentina

En Argentina 6 de cada 10 encuestados perciben que existe igualdad de género en el trabajo (58%), en la política (60%) y en el ámbito doméstico (61%). Es interesante detenernos tanto en el comparativo global como en la evolución de estos datos en Argentina. Al comparar nuestro país con el promedio mundial, vemos que mientras que la percepción de la igualdad en el ámbito laboral está solo dos puntos por debajo que la opinión global (60% vs 58% global), en Argentina la percepción de la igualdad en política es más alta que el promedio mundial (60% vs 50% global), y por contraparte, la percepción de la igualdad en el hogar es menor en nuestro país que en el resto del mundo (61% vs 70%).

Si se observa lo que sucede en el ámbito regional Paraguay se destaca en el reconocimiento declarado de derechos de las mujeres en el trabajo (70%), seguido por México (63%), Ecuador y Colombia (61%), Argentina (59%), Perú (57%), Brasil (54%), siendo Chile el que presenta los menores niveles en este aspecto (49%).

En el campo de la política, el ranking regional lo lideran Argentina y Ecuador (60%), seguidos por Paraguay (53%), México (50%), Colombia y Perú (42%), Brasil (41%) y finalmente Chile (39%).

Igualdad de oportunidades laborales y profesionales

Este año la encuesta profundiza por primera vez en algunas cuestiones más específicas sobre la igualdad de oportunidades laborales y profesionales. Una vez planteado que el 60% de la población global cree que se ha alcanzado la igualdad de género en el trabajo (apartado anterior), se observa que casi la mitad delos encuestados cree que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres (45%), opinión que toma más fuerza entre ellas (55%).

Por su parte, el 37% de la población cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en lo que se refiere a puestos de trabajo y logros profesionales, un porcentaje que es un poco menor entre las propias mujeres (32%). Finalmente, una proporción menor de los encuestados (14% de la población total, 10% entre las mujeres) cree que ellas tienen más oportunidades que los hombres.

image.png

Europa y América parecen ser las regiones más críticas del mundo, ya que el 55% y el 52% de la población respectivamente, cree que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en los puestos de trabajo; que las mujeres tengan las mismas oportunidades es, en cambio, una opinión ampliamente compartida en APAC, donde lo cree el 48% de los encuestados, un 11% más que la media mundial.

Los resultados de Argentina están en línea con los globales: el 36% considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades, el 41% señala que las mujeres tienen menos oportunidades y el 18% indica que ellas tienen más oportunidades que los hombres. Si analizamos las respuestas por segmentos sociodemográficos se observan algunos desacuerdos. Mientras que la idea de que las mujeres tienen las mismas oportunidades aumenta entre los hombres (39% vs 34% de ellas), la percepción de que las mujeres tienen menos oportunidades crece fuertemente entre ellas (49% versus 31% de los hombres), a mayor edad (62% de los mayores de 65 años vs 25% entre los de 18 a 24), a mayor nivel educativo (53% de los universitarios vs 33% de los primarios), y entre los residentes del GBA (49% vs 41% CABA y 38% interior).

Al analizar los resultados del estudio, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices! comentó: “Los niveles de violencia física y psicológicas hacia las mujeres relevados en este estudio plantean un escenario realmente muy crítico, sobre todo en Argentina que lidera, con México y Chile, el ranking de la violencia declarada con 4 de cada 10 mujeres que nos cuentan que sufrieron algún tipo de violencia en el último año. Por su parte, vemos una tendencia en alza de la proporción de mujeres que declaran haber atravesado un acoso sexual en el último año, lo que prende aún más las alertas. Merecen particular atención los segmentos más jóvenes, quienes declaran en mayor medida haber padecido tanto violencia como acoso. Son números fuertes que obligan a la acción conjunta, coordinada y urgente entre distintos actores”.