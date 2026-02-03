Córdoba: "picanteo" de Martín Llaryora a Rodrigo de Loredo, unidad opositora y advertencia sindical

El gobernador tuvo duras expresiones en contra del Frente Cívico de Luis Juez y de la Unión Cívica Radical. "Ya no tienen diputados nacionales, sigan así y no van a tener concejales", chicaneó el mandatario. Marcha en contra de la reforma laboral.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue el primero del país en dar su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura Unicameral y aprovechó para criticar de manera directa a la Unión Cívica Radical, que conduce la línea que responde al exdiputado nacional Rodrigo de Loredo, y al Frente Cívico del senador nacional Luis Juez. Ambos lo escucharon desde la primera fila de la sala junto al diputado libertario Gabriel Bornoroni , a quien el primer mandatario se preservó de mencionar. "No tienen ya diputados nacionales, sigan así y no van a tener concejales", sostuvo Llaryora, en referencia al radicalismo.

Para cumplir con el compromiso de que las aperturas de las sesiones se realizarían en el interior provincial, el Poder Ejecutivo cordobés eligió para este año al municipio de Laboulaye, una ciudad que es gobernada por el intendente radical Gino Chiapello , electo en 2023 con el 36% de los votos, cuando fue candidato por Juntos por el Cambio. En 2025, este mismo acto se realizó en Dean Funes, al norte, en donde la intendenta es Andrea Nievas, del Vecinalismo de Ischilín.

El Cine Teatro Sporting fue el escenario del discurso de Martín Llaryora, este domingo 1 de febrero, un acto que arrancó a las 17, se extendió durante dos horas y que arrancó con videos de obras viales, construcción de edificios públicos, gas, agua y electricidad, en el que se mencionaron a todos los departamentos. Después, el gobernador sumó su balance de gestión en todas las áreas de estos dos primeros años de gestión.

La sorpresa sobrevino casi al final, cuando el gobernador cargó duro contra el juecismo y la UCR, a quienes acusó de "obstruir la gestión" y de poner palos en la rueda . Cuando habló sobre las políticas de seguridad se refirió al conflicto del Poder Ejecutivo con el Tribunal de Cuentas, que controla el Frente Cívico, por la millonaria licitación que observó para la compra de drones para toda la provincia. "La lucha contra el narcotráfico tiene que ser contundente y sin cuartel porque los narcos se meten y contaminan todo", sostuvo.

Fue entonces que le apuntó al Frente Cívico, al sostener: "Les pido que reflexionen porque la incorporación de tecnología para la lucha contra los narcos no es un capricho para este gobierno. Impedir al compra de esa tecnología es impedir la lucha contra los cárteles, obstruir es ponerte del lado de los narcotraficantes. Y los narcos ven que tienen algunos aliados", expresó. "No vamos a parar. Voy a anunciar una inversión histórica y después veremos cómo se resuelve el tema de los drones, espero que la Justicia tome cartas en el asunto. Voy a invertir $40.000 millones en centros de monitoreo, cámaras de lectura de patentes, incorporación de IA para combatir al delito", agregó. "Para mí recibieron una orden y los mandaron a obstruir, por lo bien que este gobierno mide en las encuestas. Ganen las elecciones, si quieren, y no tendrán que obstruir", enfatizó.

Para cerrar el tema de la seguridad, no puedo dejar de decir que nunca imaginé que la oposición, con la única intención de menoscabar a nuestro gobierno, terminara siendo funcional a los delincuentes: primero, al no acompañar la Ley de #Seguridad en su momento; y ahora, al…

Pero hubo más. Después volvió sobre la oposición, aunque esta vez sobre el radicalismo, para aprovechar la presencia de Rodrigo De Loredo, a quien la transmisión oficial por streaming enfocó. "Uno se acostumbró a las falsas denuncias, calumnias e injurias, a videos de Inteligencia Artificial falsos", expresó el mandatario, en alusión directa al exdiputado nacional, quien difundió el video al que hizo referencia Martín Llaryora. "Che, libertarios, denle bola. Ojalá Milei les dé bola mañana, así dejan de hacer mérito. Están viendo quien pega más para ver si les dan bola. Voy a hablar con Milei. No tienen ya diputados nacionales, sigan así y no van a tener concejales", expresó, con una sonrisa.

Otra de las sorpresas del encuentro fue que el área de Ceremonial dispusiera sentar juntos a Rodrigo de Loredo, que no detenta función oficial, al senador nacional Luis Juez y al diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni. Uno de ellos será el candidato a gobernador por la oposición en 2027 y hasta el momento han mantenido un pacto de cordial convivencia, mientras cada uno realiza movimientos internos para sumar músculo. Hace dos semanas seis intendentes radicales del departamento San Justo dieron el salto a La Libertad Avanza (LLA), alentados por Bornoroni, como la informó Ámbito.

Las reacciones

Apenas finalizó Martín Llaryora con su discurso hubo repercusiones, en su mayoría centradas en el alto voltaje político. Luis Juez, ante los medios, ratificó el rol de control de la oposición y defendió el accionar de su fuerza en el Tribunal de Cuentas. "Fuimos elegidos para controlar el gasto público y lo vamos a hacer conforme a la ley, le guste o no le guste al gobernador", sostuvo. Esa misma noche, de acuerdo a una consulta de Ámbito, reunió a toda la tropa de su espacio para coordinar los próximos pasos. "No le vamos a dejar pasar ni una al gobernador, que se prepare", señaló el dirigente juecista consultado.

Rodrigo de Loredo también fue abordado por la prensa a la salida del cine teatro y señaló: "Lo noté (al gobernador) gritón cuando se refirió a la oposición". Vinculó esa reacción con el temor del oficialismo a una oposición unida de cara a 2027 y defendió el rumbo de las políticas de la Casa Rosada. Gabriel Bornoroni, en tanto, se limitó a criticar la gestión provincial. "Llaryora quiere hacer una copia barata de las políticas de Javier Milei, pero a medias". Y le sumó un mensaje electoral, al aseverar que "antes de una copia, siempre es mejor apostar al original", dijo.

La duda que sobrevoló en las carpas opositoras y en sectores del peronismo es por qué El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, le dio un lugar preferencial a Rodrigo de Loredo, quien no oculta sus intenciones de ser candidato a gobernador. "La jugada es muy clara, lo subieron el ring porque al oficialismo le conviene una oposición dividida. Si no hay unidad, el cordobesismo tendrá la posibilidad real de obtener la reelección del gobernador", reflexionó a este medio un peronista que mantiene distancia con el llaryorismo.

Protesta contra la reforma laboral

En la previa de la movilización que realizará en Córdoba este jueves 5 en contra del proyecto oficial de reforma laboral, el nuevo Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integra el gremios de los estatales (ATE), junto a los metalúrgicos (UOM), Aceiteros, Aeronavegantes y más de 100 sindicatos nucleados en las distintas centrales obreras, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con su par de la conducción provincial, Federico Giuliani, y definieron los lineamientos de la medida de fuerza.

NOS REUNIMOS CON LA CONDUCCIÓN DE ATE CÓRDOBA EN LA PREVIA DE LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL!!



EL JUEVES EMPEZAMOS A PONER EN EVIDENCIA A LOS GOBERNADORES QUE SON PEORES QUE MILEI!!



— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 3, 2026

"Empezamos a poner en evidencia a gobernadores que son peores que Milei. Si avalan la reforma, se están sumando a las políticas de crueldad y malversando la voluntad popular. La reforma laboral no sólo va contra los trabajadores, sino contra toda la Argentina. En las provincias no los votaron para eso", indicó, luego de la reunión. "Empezamos por Llaryora y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), después vamos a continuar por los que se hacen llamar peronistas pero bancan a Javier Milei", cerró.