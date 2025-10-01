Sorpresivo feriado en octubre: a qué se debe y quiénes son los argentinos que podrán disfrutarlo







Muchos no lo esperaban, pero octubre trae novedades en el calendario de feriados y estos beneficiarán a varias personas.

Octubre trae algunos feriados para muchos afortunados.

Atrás quedó septiembre, un mes dónde no hubo feriados a nivel nacional y llega octubre, que cuenta con un día libre para todos los argentinos. Aunque al igual que su predecesor, hay celebraciones locales que suelen favorecer a muchos trabajadores o estudiantes.

Si bien estos días son no laborables, por lo cuál dejarán la decisión en manos del empleador, afecta a todos los empleados públicos y a los más jóvenes que aún estudian. Por esta razón, habrá un descanso que afectará a muchos el martes 7 de octubre.

Feriados Descanso Octubre tiene feriados a nivel nacional y también cuenta con varios días no laborables a nivel local.

A qué se debe el feriado del 7 de octubre de 2025 No solo será Buenos Aires la única provincia que contará con feriados en distintos puntos de su terreno. Rosario y Humberto Primo, en Santa Fe, celebran su aniversario fundacional. Mientras que el partido de Escobar también estará de festejos, para conmemorar su fundación.

Por su parte, los partidos de Morón, Arrecifes y Maipú también contarán con un asueto, ya que conmemoran el día de su patrono, la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Si bien no todos podrán tener un día libre, los empleados públicos y estudiantes no tendrán actividades el martes 7 de octubre, mientras que el resto deberá esperar la resolución de sus empleadores.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

