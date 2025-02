Advierten que estos envases de plástico pueden poner en riesgo tu salud

El uso de plástico para envasar alimentos es un hábito común, pero no todos los envases son aptos para esta tarea, especialmente si se busca calentarlos. Los expertos señalan que algunos materiales pueden liberar sustancias nocivas bajo ciertas condiciones.

Merja Virtanen , especialista de la Autoridad Alimentaria de Finlandia , advierte que los recipientes de plástico deben ser utilizados de acuerdo con sus especificaciones. En particular, solo los que indiquen que son aptos para microondas deben usarse en este electrodoméstico, ya que el calor puede provocar la migración de componentes tóxicos a los alimentos.

Si un recipiente no indica explícitamente que es seguro para microondas o lavavajillas, es recomendable no exponerlo a altas temperaturas para evitar riesgos. Tampoco se aconseja reutilizar envases desechables de plástico, ya que no están diseñados para un uso prolongado.