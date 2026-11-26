Los delincuentes suplantan la identidad de las instituciones para obtener datos confidenciales y acceder a tus ahorros.

ANSES advirtió sobre nuevos intentos de fraude que afectan a los beneficiarios de sus prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre nuevos intentos de fraude que tienen como objetivo a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Los delincuentes aprovechan la imagen del organismo para establecer contacto con sus potenciales víctimas a través de diferentes canales digitales.

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Estas maniobras pueden incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales que simulan comunicaciones institucionales. Ante esta situación, el organismo recordó cuáles son sus vías oficiales de atención y qué precauciones deben tomar los beneficiarios para proteger su información personal.

Los estafadores se hacen pasar por empleados de ANSES y prometen bonos, reintegros o pagos extraordinarios para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. En otros casos, solicitan una supuesta actualización de datos para evitar la suspensión de una jubilación, pensión o asignación, en donde piden contraseñas, números de tarjetas y códigos de seguridad.

Los delincuentes recurren a distintas herramientas digitales para engañar a sus víctimas.

Aunque conocer el CBU de una persona no permite retirar dinero de su cuenta bancaria, los delincuentes pueden combinar ese dato con otras credenciales para intentar acceder al home banking o hacer operaciones sin autorización. Esta práctica forma parte de una modalidad de fraude conocida como phishing , que consiste en suplantar la identidad de una institución para conseguir información confidencial.

ANSES recordó que todos sus trámites son gratuitos y que no es necesario contratar gestores ni realizar transferencias para acceder a una prestación.

Verificar el origen de las comunicaciones ayuda a prevenir estafas. Magnific

Las diferencias clave entre una notificación real de Mi ANSES y un fraude

ANSES nunca solicita contraseñas, claves de seguridad ni información bancaria por llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. Las novedades sobre prestaciones, fechas de cobro y trámites pueden verificarse directamente desde Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Las señales de alerta suelen ser:

promesas de bonos o reintegros que no aparecen en los canales institucionales

solicitudes de claves de home banking, números de tarjetas o códigos de verificación

enlaces que contienen errores ortográficos o dominios diferentes al oficial

amenazas de suspender una prestación si el destinatario no responde inmediatamente

pedidos de transferencias para habilitar un supuesto beneficio

perfiles de redes sociales que imitan la imagen del organismo

Ante una comunicación sospechosa, lo recomendable es ir directamente a www.anses.gob.ar, sin acceder por los enlaces recibidos. También se debe evitar compartir códigos de autenticación, instalar aplicaciones por pedido de desconocidos o permitir que otra persona acceda de forma remota al celular o la computadora.

La rapidez con la que se actúa ante un fraude puede ser determinante para proteger los ahorros. Magnific

Qué hacer en los primeros minutos si entregaste tus claves o códigos de seguridad

Si compartiste información bancaria o códigos de acceso con un estafador, comunicate inmediatamente con tu banco o billetera virtual para proteger tus cuentas y evitar nuevas operaciones. Las primeras medidas que se deben tomar son las siguientes:

cortar la comunicación con el supuesto representante de ANSES

contactar a la entidad financiera mediante sus canales oficiales y solicitar el bloqueo preventivo de los accesos o tarjetas comprometidos

informar y desconocer las operaciones que no hayas autorizado

modificar las contraseñas comprometidas desde un dispositivo seguro

revisar los últimos movimientos bancarios y comprobar si existen préstamos o transferencias que no solicitaste

guardar capturas de pantalla, números telefónicos, correos electrónicos y comprobantes de las operaciones

denunciar el fraude ante las autoridades correspondientes

Si también compartiste la Clave de la Seguridad Social, vas a tener que modificarla a través de los canales oficiales de ANSES. En caso de haber hecho una transferencia, es necesario informar al banco cuanto antes para que pueda evaluar las posibilidades de recuperar el dinero. La devolución de los fondos no está garantizada.

ANSES dispone de canales oficiales para recibir consultas y denuncias. ANSES

Teléfonos, webs y direcciones oficiales para denunciar intentos de estafa

ANSES dispone de canales telefónicos, digitales y presenciales para recibir denuncias de fraude que involucren el nombre o la imagen del organismo. Las vías de contacto informadas son:

por internet: ir a Mi ANSES, seleccionar "Denuncias y Reclamos" y elegir "Hacer una denuncia"

por teléfono: comunicarse gratuitamente al 130

de manera presencial: acercarse a una oficina de ANSES o a Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

por correo postal: enviar la denuncia a Avenida Paseo Colón 329, quinto piso, frente, código postal 1063, CABA

El organismo también cuenta con la página oficial www.anses.gob.ar, la aplicación Mi ANSES y el servicio de Atención Virtual para hacer consultas y trámites. En redes sociales, los usuarios pueden encontrar sus perfiles institucionales bajo el nombre @ansesgob. Para comprobar su autenticidad, se recomienda acceder desde los enlaces publicados en la página oficial.