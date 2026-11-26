Las mujeres que dedicaron años a criar a sus hijos pueden acceder a un beneficio que facilita el camino hacia la jubilación. Qué requisitos deben cumplir y cómo solicitarlo.

ANSES cuenta con una herramienta que permite a muchas madres mejorar sus posibilidades de jubilarse.

Muchas mujeres que dedicaron parte de su vida a la crianza de sus hijos encuentran dificultades para jubilarse cuando llega el momento de acreditar sus años de trabajo. Para estos casos, ANSES cuenta con una herramienta que permite reconocer el tiempo destinado al cuidado de la familia como aportes jubilatorios.

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La medida está vigente desde 2021 y contempla distintas situaciones familiares. El trámite es gratuito y requiere presentar cierta documentación.

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado está dirigido a las mujeres de 60 años o más que tuvieron o adoptaron hijos y no cuentan con los 30 años de aportes que exige el régimen jubilatorio general. Para acceder, tampoco deben tener una jubilación otorgada o en trámite.

El reconocimiento está destinado a mujeres que alcanzaron la edad jubilatoria, pero no tienen todos los aportes necesarios.

La iniciativa, establecida mediante el Decreto 475/2021, busca compensar las dificultades laborales que atravesaron muchas madres durante la crianza de sus hijos. En algunos casos, debieron abandonar sus empleos durante varios años, reducir sus jornadas laborales o trabajar de manera informal para poder atender las necesidades de su familia.

El beneficio permite reducir la cantidad de años que les faltan para jubilarse sin tener que pagar por los períodos reconocidos. En caso de que todavía no alcancen el mínimo requerido, existe la posibilidad de complementar esos aportes con la moratoria previsional vigente, siempre que reúnan las condiciones para acceder a ella.

Cuántos años suma cada hijo según el caso

La cantidad de años que se pueden incorporar depende de las circunstancias de cada madre. La normativa establece un reconocimiento básico por nacimiento o adopción, al que se pueden sumar períodos adicionales por discapacidad o por haber recibido la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

un año de aportes por cada hijo nacido con vida

dos años por cada hijo adoptado cuando era menor de edad

un año adicional por cada hijo con discapacidad

dos años adicionales por cada hijo por el cual se haya cobrado la AUH durante al menos 12 meses, consecutivos o no

Estos beneficios son acumulables. Por ejemplo, una mujer que tuvo tres hijos y cobró la asignación por cada uno durante el tiempo requerido puede sumar nueve años a sus aportes jubilatorios.

También se tienen en cuenta los períodos de licencia por maternidad y de excedencia, es decir, el tiempo adicional que algunas trabajadoras se tomaron después del nacimiento para continuar con la crianza. Su reconocimiento permite completar los requisitos para acceder a una jubilación, pero no representa un aumento directo del haber mensual.

La cantidad de años reconocidos depende del número de hijos y de la situación familiar de cada madre. ANSES

Cómo revisar los datos familiares en Mi ANSES antes de sacar turno

Antes de iniciar el trámite, las interesadas deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, tendrán que dirigirse a la sección Información Personal y seleccionar Datos personales y familiares para comprobar que todos sus hijos estén correctamente registrados.

Si alguno no figura o existen errores en la información, es posible solicitar una actualización a través de Atención Virtual o acercarse a una oficina del organismo sin turno previo. Para acreditar el parentesco, se deberán presentar las partidas de nacimiento y los documentos de identidad correspondientes.

Una vez realizada esta verificación, se podrá solicitar un turno para Asesoramiento por tareas de cuidado. El día de la atención presencial será necesario llevar la siguiente documentación:

DNI de la solicitante

partidas de nacimiento de los hijos

Certificado Único de Discapacidad, si corresponde

sentencia judicial de adopción, en caso de tener hijos adoptivos

Durante la consulta, el personal del organismo evaluará la situación previsional de la solicitante, determinará cuántos años puede sumar mediante este beneficio y comprobará si reúne las condiciones para iniciar su jubilación.