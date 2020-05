Sexo en cuarentena: solo la mitad puede mantener su ritmo habitual

Los resultados indicaron que el 50% aseguró no haber modificado la frecuencia de sus prácticas sexuales durante la cuarentena mientras que para el 40% decayó y un 10% incrementó sus prácticas sexuales.

Además, los encuestados no se mostraron proclives a cambiar prácticas culturales que implican un riesgo de contagio: el 72,5% contestó que no dejaría de saludar con un beso o con la mano a otra persona, el 70,4% sostuvo que no dejaría de compartir el mate y el 70,2% no está dispuesta a mantener el distanciamiento social de un metro y medio.

El sondeo se realizó entre el miércoles 8 de abril pasado y el martes 21 mediante una encuesta online. Del total de los entrevistados el 57,9% viven el aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el 42,1% en alguno de los partidos del Gran Buenos Aires.

El estudio del Instituto a cargo de investigadores del Conicet, Juliana Marcús y Martín Boy, fue nombrado bajo el título: "Cambios en los usos y valoraciones de los espacios públicos y privados en la Región Metropolitana de Buenos Aires: la vida cotidiana en tiempos de alistamiento obligatorio por Covid-19".

Por otro lado, se les consultó a los entrevistados cuáles son las prácticas que podrían incorporar a su vida cotidiana y cuáles no están dispuestos a modificar. Un 82,9% indicó que incorporará como práctica cotidiana el lavado frecuente de manos, y estornudar o toser en el pliegue del codo, es un hábito que un 79% lo incorporaría.

Además el 53,8% de los encuestados manifestó que evitaría la asistencia a espacios con aglomeraciones y el 52,7% incorporaría el uso de alcohol en gel una vez terminado el aislamiento.

Las personas encuestadas también demostraron una baja predisposición a cambiar hábitos vinculados al uso de la ciudad luego del período de aislamiento obligatorio: el 90,8% dijo que no regularía su tiempo de permanencia en espacios públicos tales como la calle, las plazas y parques.

Respecto a datos del muestreo, se informó que 10% de los encuestados viven su aislamiento en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el 64% en el centro y el 25,4% en el norte porteño, mientras que los bonaerenses que participaron, un 34,7% reside en el sur, un 22,6% en el oeste y un 42,7% en el norte.

Los sociólogos que integran el desarrollo del estudio realizado por el instituto son Joaquín Benitez, Martina Berardo, Agustina Márquez y Diego Vazquez. También participaron María Agustina Peralta y Magdalena Felice, ambas como becarias que trabajan en el Grupo de Estudios Culturales y Urbanos (GECU) del Instituto Gino Germani.