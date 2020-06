El hijo de Alberto Fernández realizó un duro video contra los que critican su orientación sexual

Estanislao Fernández.mp4

El estudiante de diseño gráfico reaccionó a partir de un tuit en el que un usuario compartió una conversación que mantuvo con un compañero de trabajo. Allí, una persona sostenía: “Alberto, si al único que tenías que cuidar te salió así, levantá la cuarentena que nos cuidamos solos”.

El mensaje iba acompañado de una foto de Estanislao con su padre y de otra en la que se lo ve vestido de mujer, ya que el joven es fanático del cosplay.

La alusión a su sexualidad, motivó una dura reacción: "Yo estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era puto, que porque me visto de mujer, y también otras cosas”.

"Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por puto. Soy re puto y bancatela (...) Prefiero que la gente vea que tengo los huevos de hacer lo que se me canta el culo, sin pedirle nada nadie, todo lo contrario de los que se están escondiendo. Yo no me escondo de nadie. No lo hice nunca y menos ahora. No me rescataba cuando tenía 11 y me cagaban a trompadas por ser afeminado. No me voy a rescatar ahora, me chupa todo un huevo", señaló.

Respecto a las constantes críticas que recibe por redes sociales o cada vez que postea una foto, Estanislao agregó: “Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen en la vida es ser puto, y no tengo nada más. Porque solo me cuestionan por eso y por mi viejo, no tienen nada más. Carecen de argumentos”.

ESTANISLAO FERNÁNDEZ.jpg Estanislao Fernández en su faceta cosplayer. Imagen: Estanislao Fernández Instagram.

Más adelante le envió un mensaje a los haters y conservadores que discriminan y se entrometen en las elecciones y la orientación sexual de las personas. “Aggiornate porque el mundo cambia, y cambia a favor nuestro, nunca va a cambiar a favor tuyo. Si sos antiderechos, jodete porque el mundo te dijo fuck you”, expresó.

"Le recomiendo que sean libres, mientras más libres seamos, mejor vamos a estar en este mundo. Es muy gracioso los que hablan de libertad en plan de la cuarentena -cuando hay un virus, salís, tocás a otra persona y la matás- y que tomen el concepto de libertad para salir de su casa. ¿Cuántas de esas personas son antiderechos? El concepto totalmente opuesto a la libertad”, concluyó.