Alejandro Fantino tiene coronavirus y permanece aislado en su casa

“Me gustaría contarles cosas más agradables, pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, relató el periodista en su cuenta de Instagram.

Con esos síntomas, añadió, su médico le indicó que se realizara el test correspondiente, que dio resultado positivo.

“Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de Covid, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto, pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme”, señaló el conductor.

“Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes... Así que les mando un beso gigante y cuídense. (El virus) Está por todos lados, es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”

, concluyó.