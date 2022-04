Argentino denunció que fue agredido a golpes en un tren en Alemania

“Dos años tomándome el Roca para ir a la facultad y nunca me pasó nada. Hoy me fajaron en el tren EN ALEMANIA”, fue el tweet escrito por el joven tripulante de cabina, que inmediatamente se viralizó.

Santamarina realizó la denuncia ante la policía y luego, en medio de la bronca, se descargó en la red social, en la que lamentó que "en todo el año que llevo en Colonia, jamás me tocó vivir una situación así de violenta. Ya venía un poco desencantado con la ciudad y con este país, pero esto me tomó por sorpresa”.

Agustín indicó que acudió durante dos años a la Universidad de Buenos Aires para cursar la carrera de ciencias políticas. “Fue ahí donde viajaba todos los días en el trayecto del tren Roca", recordó.

Luego, el joven bonaerense acudió a un curso de Tripulante de Cabina y se introdujo en el rubro aerocomercial. Durante unos meses del 2020 trabajó en una empresa tercerizada encargada de los check-in de varias aerolíneas en el aeropuerto de Ezeiza, hasta que a finales de 2020 aplicó para Tripulante de Cabina en una de las aerolíneas low cost más reconocidas de Europa, de origen irlandés, y finalmente consiguió su puesto de trabajo.

Fue entonces que llegó el último lunes a las 4 de la mañana, cuando salió de su casa para realizar un vuelo de ida y vuelta a Alicante. Acudió a la estación de tren Hansaring y se tomó el transporte público hasta la estación del aeropuerto local, Köln-Bonn Flughafen.

“El tren me lo tomé 4.40 de la mañana y me senté en uno de esos lugares donde hay dos pares de asientos enfrentados entre sí, con un espacio en el medio. Estaba solo en ese lugar y en paralelo, al otro lado de pasillo había un hombre, también solo”, relató, sobre el momento de la agresión, en que, según contó, "se me puso al lado y me pegó una patada en la pierna" y luego "un golpe de puño en la cara", y que luego esa agresión se repitió, hasta que pudo bajarse del tren.