El temporal en Corrientes y Misiones llegó a Brasil: anegamientos, evacuados y heridos

El episodio incluyó la caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que causaron destrozos. En el sur de Brasil hubo al menos cinco muertos y más de 130 heridos.

El temporal causó destrozos en Corrientes y Misiones. Et

Durante la tarde del viernes, un intenso temporal afectó a varias localidades del centro y sur de Misiones, provocando anegamientos, voladuras de techos y caída de árboles, según informaron las autoridades provinciales. Pese a los operativos de emergencia desplegados, algunas zonas continuaban sin suministro eléctrico al cierre de la jornada. En Corrientes, hay once grupos familiares evacuados por la crecida de un río.

En Misiones, el temporal ingresó desde el norte correntino y generó alertas meteorológicas de diferente nivel: mientras el norte permaneció bajo alerta amarilla, el centro y sur del territorio misionero se mantuvieron en alerta naranja por la intensidad de las tormentas. Luego la tormenta se desplazó con dirección a Río Grande do Sul (Brasil), donde desató mayores consecuencias.

Por su parte, la localidad correntina de San Roque sufrió por la crecida del río Santa Lucía. El lento descenso del nivel del agua en la localidad de San Luis del Palmar generó alivio pero la emergencia hídrica persiste. Habría más de 100 personas evacuadas.

Al llegar a Brasil, el temporal desató las peores consecuencias. Fue la localidad de Rio Bonito do Iguaçu la más afectada, con ráfagas de viento de hasta 250 km/h que destruyeron múltiples estructuras, viviendas y vehículos. Mientras continúan las tareas de rescate en la zona del desastre se confirmaron cinco muertes, 30 heridos de gravedad y más de cien personas con lesiones leves.

Misiones: barrios vulnerables entre los más afectados Defensa Civil de Misiones señaló que estos fenómenos son frecuentes entre fines de agosto y noviembre, cuando se desarrolla el ciclo anual de lluvias intensas en la provincia, aunque reconoció que los barrios más vulnerables fueron los más golpeados.

urdampilleta temporal El temporal causó destrozos en varias localidades. Archivo Si bien en Posadas la acumulación de agua alcanzó los 50 milímetros, no se registraron incidentes graves. Para los próximos días, las autoridades misiones anticiparon nuevas lluvias hacia mediados de la semana siguiente, con posibilidad de tormentas entre jueves y viernes, aunque manifestó su deseo de que no se repitan daños materiales. El servicio eléctrico resultó interrumpido en varias localidades del centro y norte misionero, aunque las tareas de restablecimiento avanzaron rápidamente gracias al trabajo de los equipos técnicos de Energía de Misiones, que se movilizaron de inmediato para responder a los daños ocasionados. Entre las zonas más afectadas se encuentran San Pedro, San Vicente, Puerto Iguazú, Comandante Andresito, Puerto Esperanza, Campo Viera, Campo Grande, 25 de Mayo y Leandro N. Alem, además de varios parajes rurales del centro provincial.

