El hombre desapareció cerca de la ciudad brasileña de Macapá y sobrevivió alimentándose de frutos silvestres y bebiendo agua de fuentes naturales. Los rescatistas revelaron cómo lograron encontrarlo.

Rescataron a un hombre de 74 años con Alzheimer en el Amazonas.

Un hombre de 74 años con Alzheimer fue rescatado después de sobrevivir durante 11 días en soledad en la selva amazónica , en el noreste de Brasil . Actualmente, permanece internado en un hospital de la ciudad de Macapá , donde se recupera tras permanecer desaparecido durante más de una semana.

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Se trata de Janarino Ferreira dos Santos , quien fue localizado el viernes por un grupo de guardaparques y voluntarios en una zona de espesa vegetación, a unos diez kilómetros de la ciudad.

Según explicaron los rescatistas, el hombre consiguió sobrevivir gracias a sus conocimientos sobre la selva . Durante los días que permaneció perdido, se alimentó de frutos silvestres, bebió agua de fuentes naturales y confeccionó camas improvisadas con hojas de palmeras de asaí para descansar durante las noches.

“Cuando él era más joven había trabajado en la selva, así que sabía cómo moverse”, explicó Aniel Cardoso , uno de los guardaparques que participó del operativo.

Cardoso y un grupo de voluntarios se incorporaron el viernes a las tareas de búsqueda y consiguieron identificar una serie de huellas que les permitieron determinar que Dos Santos caminó en círculos por distintos sectores del bosque.

El hombre sobrevivió por sus conocimientos en la selva. Archivo

Mientras avanzaban por la vegetación, encontraron una estructura confeccionada con hojas de asaí que, según estimaron, tenía al menos cuatro días de antigüedad. Posteriormente, descubrieron otra cama improvisada con hojas aparentemente arrancadas de una palmera durante esa misma mañana. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que podía estar vivo y de que podía estar cerca”, relató Cardoso.

Finalmente, los rescatistas localizaron al hombre sentado en un sector de difícil acceso, descalzo y vestido únicamente con ropa interior. Su estado físico reflejó las consecuencias de los días que permaneció perdido. “No podía hablar, ya no caminaba y tenía mucha sed”, agregó el guardaparques.

La evacuación también presentó dificultades debido a la vegetación espesa, las zonas inundadas y el terreno pantanoso. Ante la imposibilidad de que Dos Santos caminara por sus propios medios, los voluntarios improvisaron una camilla con cuerdas y lo trasladaron a través de la selva.

Un operativo de búsqueda que movilizó a familiares, voluntarios y bomberos

Según explicó Cardoso, Dos Santos salió caminando de su vivienda, ubicada en las inmediaciones de la selva amazónica, mientras sus familiares visitaban a un vecino.

El operativo de búsqueda comenzó al día siguiente de su desaparición y reunió a familiares, voluntarios y equipos de seguridad pública, que debieron afrontar las dificultades propias del terreno.

Durante las tareas de rastrillaje, los bomberos y grupos especializados realizaron recorridas terrestres, sobrevuelos con helicópteros y drones, y utilizaron cámaras térmicas para intentar localizar al hombre.

Ante la falta de novedades, una de sus nietas recurrió a las redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad y pedirles a las autoridades que no abandonaran la búsqueda.

Cardoso calificó el desenlace del operativo como “muy gratificante” y recordó que, dos meses atrás, otro hombre desapareció en una zona selvática cercana a Macapá y fue encontrado sin vida. “Esta vez, gracias a Dios, pudimos entregar a este ciudadano con vida”, concluyó el guardaparques.