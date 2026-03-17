Alerta por fuertes tormentas en el AMBA, lluvias intensas y ráfagas de viento: hasta cuando seguirá el mal clima + Seguir en









La tormenta llegó al AMBA, tras los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por alerta naranja y amarilla. Se registraron truenos, fuertes vientos, abundante caída de agua y alertaron por riesgo de granizo.

La actividad llegó tras alerta naranja y amarilla del SMN. @cindymfernandez

La tormenta llegó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por alerta naranja y amarilla. Se registraron truenos, fuertes vientos, abundante caída de agua y alertaron por riesgo de granizo.

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La meteoróloga Cindy Fernández aseguró que las tormentas ingresarían al AMBA a partir de las 13 horas y que la precipitación podría llegar a una franja entre los 10 mm y 35 mm "en poco tiempo".

Alerta por fuertes tormentas en el AMBA, lluvias intensas y ráfagas de viento: hasta cuando seguirá el mal clima Además, las ráfagas más intensas registradas "van de 60 a 80 km/h" además de esperarse "riesgo de granizo bajo y de tamaño chico". Entre las zonas afectadas se ubica la Ciudad de Buenos Aires, a la par de Ezeiza, La Plata, Carmen de Areco, Arrecifes, Pergamino, Zárate, San Pedro, San Nicolás y Los Toldos, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033937685971141119&partner=&hide_thread=false 13h | Las tormentas ingresan al AMBA.

Es sistema esta dejando- solo en algunos sectores- precip de 10 a 35 mm en poco tiempo. Ráfagas más intensas van de 60 a 80 km/h. Riesgo de granizo bajo y de tamaño chico. pic.twitter.com/1HgFPOArIu — Cindy (@cindymfernandez) March 17, 2026 Se pudieron registrar nubarrones muy oscuros en el cielo como antesala de la llegada del agua y desde el Gobierno de la Ciudad hicieron una serie de recomendaciones:

Manejar con precaución y caminar con cuidado;

Sacar del balcón macetas o elementos que pueden caerse;

Limpiar las rejillas de patios, terrazas y balcones; lluvias en amba Entre las zonas afectadas se ubica la Ciudad de Buenos Aires, a la par de Ezeiza, La Plata, Carmen de Areco, Arrecifes, Pergamino y Zárate. @cindymfernandez El SMN había indicado para este martes posibilidad de tormentas: mientras regía entre un 10% y 40% de actividad aislada para la mañana, se esperaba mayor intensidad para la tarde (40% y 70%). Por último, se espera una leve posibilidad de chaparrones para la noche mientras las marcas irán entre 21 y 28 grados.

Tras esta jornada pasada por agua, se espera que la semana viva una baja en las mínimas a partir del miércoles: ese día se esperan entre 16 y 25 grados, con leve nubosidad, al igual que el jueves que tendrá mínima de 19 y máxima de 27. Por último, el viernes se ubicará entre los 22 y 28 grados. tormenta amba El SMN había indicado para este martes posibilidades entre un 10% y 40% por la mañana y mayor intensidad para la tarde (40% y 70%). @Tempo_Amba Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Chaco, sur de Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis, norte de La Pampa y parte de Buenos Aires. Allí se espera granizo ocasional, ráfagas de 80 km/h y precipitación acumulada de entre 25 y 50 mm. Por otro lado, se aguarda fuerte actividad por alerta naranja para el mismo fenómeno en el interior de San Luis y Buenos Aires a la par del sur de Córdoba y Santa Fe. En este caso se espera actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de 100 km/h. Además, la precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm. En el caso de las lluvias, las mismas serían en Santa Cruz (alerta amarilla, con 15-30 mm) y Tierra del Fuego (alerta naranja, con 20-40 mm). Por último, una alarma amarilla por vientos en el oeste de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.