Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: prevén lluvias intensas y una semana con cambios bruscos + Seguir en









El SMN advirtió por precipitaciones, ráfagas y actividad eléctrica para el martes. Luego habrá una mejora temporaria, aunque el fin de semana volvería la inestabilidad.

Prevén lluvias intensas en el AMBA. Freepik

Un cambio abrupto en el patrón atmosférico generó una alerta amarilla por tormentas en el AMBA, con pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y variaciones térmicas en los próximos días, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El martes estará marcado por la influencia de un frente semiestacionario, que favorecerá la formación de lluvias y tormentas desde la mañana en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el portal Meteored, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y la noche, con probabilidades de entre 40% y 70%.

El SMN mantiene vigente la alerta amarilla, por lo que se esperan fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas de actividades. Para esa jornada se prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 26°C, con elevada humedad y sensación térmica superior. Además, se esperan ráfagas de viento entre 42 y 59 km/h.

image El área de mayor riesgo abarca el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados podrían superar los 80 milímetros en pocas horas. Incluso, el reporte advierte que en un período de 15 días podrían registrarse entre 200 y 300 milímetros en algunas zonas.

Cómo seguirá el tiempo esta semana image El miércoles llegará un alivio con una mejora en las condiciones del tiempo: cielo mayormente despejado, menor humedad y descenso de la temperatura, que oscilará entre 16°C y 25°C. La probabilidad de lluvias será nula.

Durante el jueves continuará la estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares, entre 18°C y 25°C. El aire seco dominará la región y no se esperan precipitaciones, mientras que el viento será leve. El viernes volverá la nubosidad, aunque con baja probabilidad de lluvias, inferior al 10%. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 27°C, con un leve aumento de la humedad. El sábado marcará el regreso de la inestabilidad, con el avance de un sistema frontal que incrementará las probabilidades de precipitaciones hasta un 40%. Las temperaturas se ubicarán entre 20°C y 26°C, con mayor humedad y sensación térmica elevada. Finalmente, el domingo se prevé una nueva mejora, con cielo despejado, temperaturas entre 16°C y 24°C y sin lluvias significativas, lo que dará cierre a una semana de marcados contrastes en el clima del AMBA. De esta manera, el martes y el sábado concentrarán los principales riesgos meteorológicos, mientras que el resto de los días ofrecerá una tregua con condiciones más estables. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.