Alerta meteorológica por calor, tormentas eléctricas y granizo: cuáles son las zonas afectadas y cómo sigue el clima

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene mínima de 22 grados para hoy a la espera de la lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y calor extremo para 13 provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este jueves una franja entre los 22 y 31 grados, con algo de nubosidad. Para el viernes las marcas pasarían a una mínima de 24 y máxima de 33. El fin de semana arrancaría con temperaturas mayores desde el sábado, con una mínima de 26 grados y una máxima de 34 que se extenderá al domingo, lunes y martes.
Alerta por tormentas, lluvia y calor extremo:
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para gran parte de una franja que va del oeste al centro del país: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Puntualmente sobre el terreno bonaerense, el agua llega para las zonas de Necochea, Lobería, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Pringles, entre otros.
Junto al fenómeno se espera granizo ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y una acumulación entre 20 y 40 mm. También se esperan lluvias en gran parte de Chubut, con una acumulación entre 10 y 25 mm. A su vez, rige una indicación de calor extremo para Entre Ríos, San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
