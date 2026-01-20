Las intensas lluvias afectaron rutas importantes en Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta

Las precipitaciones comenzaron el fin de semana y todavía no finalizaron, aunque desaparecieron las alertas. En río "se comió" 200 metros de una ruta provincial en La Quebrada de Lules. Las autoridades del sector fronterizo con Bolivia confirmaron que las embarcaciones no pueden circular entre Aguas Blancas y Bermejo.

Las lluvias persistentes e intensas provocaron graves consecuencias en el NOA y aunque la alerta por tormentas cesó, las precipitaciones continuarán las próximas 48 horas. En Tucumán cayeron 134 milímetros de agua en 26 horas, un volumen inusual, que provocó anegamientos, cortes de rutas, evacuaciones y la muerte de tres jóvenes que circulaban en un auto que cayó a un canal. En Jujuy no hubo que trasladar a familias hacia zonas seguras pero sí hubo daños en rutas nacionales y provinciales, que incluyeron zonas turísticas.

En Catamarca también se vio afectado el sistema vial y algunas personas debieron ser asistidas en Belén y Tinogasta. En Salta, 31 personas que realizaban senderismo en el paraje Corralito tuvieron que ser rescatadas al ser sorprendidas por la crecida importante del río Puyil. Y en las últimas horas el Sistema de Alerta del Pilcomayo advirtió sobre el peligro de desborde del río Bermejo, que alcanzó los niveles más altos del presente ciclo hidrológico, por lo que las poblaciones de los departamentos San Martín y Rivadavia enfrentan niveles de alto riesgo durante toda la semana.

El frente de intensas tormentas ingresó al NOA el último domingo 18 y mantuvo un elevado volumen durante dos días. En Tucumán, de acuerdo a datos de Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), consultado por Ámbito, en 26 horas cayeron 134 milímetros en el aeropuerto internacional "Benjamín Matienzo" , un volumen poco usual para esta época del año. Agregó que esta situación se produjo en suelos con poco drenaje por precipitaciones continuas que hubo desde los últimos días de diciembre y los primeros de enero, lo que favoreció la acumulación de agua. "En casi cuatro días se superó lo que debería haber llovido en todo el mes", puntualizó.

Este último lunes, en cercanías de la ciudad de Los Ralos, en el este tucumano, en medio de las lluvias, un automóvil cayó al interior de un canal cuando circulaba por la ruta provincial 303. El vehículo estaba ocupado por cinco jóvenes, tres de los cuales perdieron la vida por ahogamiento. Los dos restantes se encuentran internados, con múltiples golpes, de acuerdo a fuentes policiales. En el mismo arranque de la semana, la crecida del río Lules avanzó sobre la ruta provincial 321 y se "comió" 200 metros de pavimento, por lo que una zona de La Quebrada de Lules está incomunicada , aunque con pasos alternativos habilitados pero sin uso de vehículos.

De acuerdo a Defensa Civil de la provincia, hubo más de 136 familias que debieron ser asistidas, algunas evacuadas, en los departamentos Simoca y Chicligasta, en el sureste tucumano, que residen en las localidades de Atahona, Villa Chicligasta, Santa Cruz y La Tuna, Ciudacita, Pampa Mayo, Leales, Los Gómez y Los Juárez. Otra de las rutas en las que se debe circular con precaución por estos días es la provincial 307, que une a la llanura con la turística ciudad de Tafí del Valle, a 2.000 metros de altura, un destino importante para los turistas. En varios puntos hubo derrumbes que afectaron la normal circulación y se produjeron demoras.

Belén y Tinogasta, las más afectadas

En Catamarca, El director de Protección Civil de la provincia, Walter Zarate, informó que además de las rutas nacionales y provinciales que fueron afectadas por las crecientes de los ríos, también hubo consecuencias en las personas, sobre todo en Belén y en Tinogasta donde la lluvia impactó con más virulencia. De hecho, en la primera localidad hubo que evacuar a familias del barrio Santa Lucía porque parte del río homónimo avanzó hacia las casas.

De acuerdo a los datos del Observatorio Climatológico de la Universidad Nacional de Catamarca y según el registro comparativo entre el acumulado de enero de 2026 y el promedio correspondiente al período 1996–2025, en lo que va de este mes se contabilizaron 119,2 milímetros de lluvia, mientras que el promedio histórico para enero es de 85,1. Esto representa un excedente de más de 34 milímetros, en relación a los valores habituales para este período. El dato es relevante si se tiene en cuenta que el promedio anual de precipitaciones en Catamarca es de 414 milímetros, por lo que solo en enero ya se concentró cerca del 29% del total esperado para todo el año. La ruta más afectada por las lluvias fue la RN 40, en el tramo que une Londres con Belén.

rutaquebradahuma La RN 9, en Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, tuvo tramos afectados por la presencia de sedimentos debido a las lluvias.

Rutas turísticas afectadas

Las lluvias que se registraron en Jujuy afectaron la circulación en rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales por las crecidas de ríos, acumulación de arena y sedimentos que avanzaron sobre las calzadas, se informó de manera oficial. El foco principal de los trabajos de reparticiones estatales se concentró en la RN 9, a la altura del Paraje Chañarcito, en el kilómetro 1.748, en la Quebrada de Humahuaca, en cercanías del acceso a Purmamarca. En este afectado trabajó maquinaria pesada de Vialidad Nacional, con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia, para despejar la ruta de sedimentos.

Las inclemencias climáticas también afectaron el acceso a las comunidades en donde hay clases, debido a que el período lectivo se corta en invierno por las bajas temperaturas. El Ministerio de Educación confirmó que por el mal estado de los caminos se suspendió el ascenso de los docentes hacia la localidad de Catua, que se encuentra en el departamento Susques, a 3.600 metros de altura. De igual modo, el acceso a la zona de Las Salinas Grandes, un destino de relevancia para el turismo, debe hacerse extremando las precauciones de circulación por la RN 52. En cuanto a la RN 40, los tramos más afectados se encuentran a la altura de Paicone, Puesto del Rey y El Cañadón. En esta provincia no hubo evacuados pero sí familias que debieron ser asistidas en la capital por anegamientos.

rutacatamarca La turística y mítica RN 40 fue una de las más afectadas en Catamarca.

Las consecuencias en Salta

Las lluvias afectaron gran parte de Salta, con acumulados de agua que generaron crecidas en ríos y arroyos de distintas cuencas, por lo que hubo interrupciones de transitabilidad en importantes corredores viales, especialmente en rutas nacionales y provinciales. En el caso de la RN 68, que une la capital salteña con Cafayate y los Valles Calchaquíes, hubo sectores con agua y sedimentos sobre la calzada entre Ampascachi, La Viña y Coronel Moldes, lo que obligó a las autoridades a establecer cortes y a solicitar a los conductores extremar las precauciones.

Sobre la ruta provincial 55, conocida también como "La Ruta del Artesano", en el tramo hacia El Colte, en cercanías de Saclantás, el caudal de los ríos y arroyos se elevó hasta tornar la vía intransitable. Vialidad Nacional informó que, además de los sectores mencionados, la RN 51, entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, tuvo que cortarse de manera preventiva por la acumulación de sedimentos y materiales debido al arrastre por las lluvias. Este corredor, clave para la conectividad entre distintas regiones del noroeste argentino, presentó varios puntos con restricciones que se habilitaron este martes cuando las condiciones de seguridad lo permitieron.

Por otro lado, el Sistema de Alerta Pilcomayo advirtió sobre el peligro de desborde del río Bermejo, que alcanzó los niveles más altos del presente ciclo hidrológico. La medición registrada a la medianoche de este lunes en Pozo Sarmiento marcó una altura de 6,79 metros en creciente. "Este es un nivel de muy alto riesgo por desbordes aguas abajo y especialmente en Rivadavia (ambas bandas)", indicó el Sistema de Alerta Temprana.

Las poblaciones de San Martín y Rivadavia enfrentan niveles de "alto riesgo" durante toda la semana. El informe oficial precisó que a la peligrosidad de esta creciente se suman los caudales del río Colorado y del San Francisco, que confluyen con el Bermejo aguas abajo de Pozo Sarmiento. «Se alerta a todas las poblaciones de la zona coste de San Martín y zonas anegables o aislables de Rivadavia por desbordes importantes durante el resto de la semana», amplió el documento. También se puntualizó que por segundo día consecutivo, el paso por Puerto Chalanas quedó inhabilitado. Las autoridades del sector fronterizo confirmaron que las embarcaciones no pueden circular entre Aguas Blancas y Bermejo debido al aumento del caudal, situación que se repite tras varios días de lluvias intensas en la región.

Más allá de estos inconvenientes viales, las lluvias y las crecidas también provocaron anegamientos de zonas urbanas y rurales, como en el municipio de La Viña, sobre la RN 68. Las autoridades municipales y provinciales coordinaron medidas de asistencia y apoyo a los vecinos cuyas viviendas fueron alcanzadas por la acumulación de agua. En otros sectores también se vieron afectados temporalmente en los servicios básicos, como la interrupción del suministro de agua potable en localidades como La Caldera, La Calderilla y Vaqueros debido a la rotura de infraestructura relacionada con la red de acueductos. Se espera que en las próximas horas continúen las precipitaciones, aunque serían de menor intensidad.