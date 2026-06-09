Lluvia, niebla y mal clima: cuándo vuelve el sol en el AMBA

El AMBA espera una mínima de 9 grados. El SMN indicó además alerta por lluvias y nieve en el sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta semana, mientras se espera una mínima de 9 grados para este martes. Tras las lluvias de estos últimos días, el organismo anticipó la fecha en la que volverá el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

El organismo indicó para este martes marcas entre los 9 y 14 grados , con cielo ligeramente nublado en la madrugada y en la mañana. Por su parte, durante la tarde y la noche se espera mayor nubosidad.

Para el miércoles , el cielo estará mayormente nublado con una mínima de 10 grados y máxima de 15 grados, con un 10% de probabilidades de precipitaciones por la tarde.

#PronosticodelTiempo Advertencia matinal por #nieblas con reducción importante de la visibilidad para 7 prov. del NEA y centro-este del país. Alerta por #lluvias en la cordillera de Neuquén, y por nevadas en la cordillera sur de Mendoza. Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/3oLDSbp2tk

En cuanto a la vuelta del sol, el SMN indicó que recién el jueves 11 será el día elegido para poder verlo en el cielo. Esa jornada se espera algo de nubosidad por la mañana y parcialmente nublado en la tarde. La mínima será de 11 grados y la máxima de 16.

Por último, el viernes el cielo estará parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde. La mínima será de 9 y la máxima de 16 grados.

Alerta por lluvias y nieve: las provincias afectadas

El SMN indicó lluvias a la altura de la cordillera para Neuquén, a la espera de valores acumulados entre 10 y 20 mm. Además, en las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve. A su vez, se espera nieve en el sur de Mendoza con valores de entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.