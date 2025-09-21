Eclipse solar parcial de primavera: cómo y dónde seguir hoy el fenómeno







La Luna cubrirá gran parte del Sol este lunes en un eclipse parcial que se podrá ver en algunas zonas del hemisferio sur y por streaming.

Un eclipse solar parcial tendrá lugar el día de hoy, marcando el último fenómeno de este tipo del año y acompañando el inicio de la primavera. Durante el evento, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo cerca del 80% del cuerpo celeste, aunque el día no se oscurecerá por completo.

Cuándo es el eclipse y duración El eclipse comenzará a las 14:29 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 18:53, con una duración total de más de 260 minutos. La cobertura máxima del Sol por la Luna se espera alrededor de las 16:40, aunque el tiempo exacto dependerá de la ubicación de los observadores. Este será el último eclipse solar del año y ocurrirá un día antes del equinoccio de primavera.

eclipse solar

Dónde se verá el eclipse El fenómeno será visible en zonas específicas del hemisferio sur, incluyendo la Antártida, el océano Atlántico, el Pacífico, el este de Australia y parte de Nueva Zelanda. En Argentina, donde no será visible directamente, los interesados podrán seguirlo en tiempo real mediante transmisiones en vivo por Internet.

Qué se observará durante el evento Durante el eclipse, la Luna cubrirá gran parte del Sol, generando un efecto parcial que no oscurecerá totalmente el día. Aun así, los astrónomos recomiendan utilizar lentes especiales para observar el fenómeno y evitar daños oculares. Este tipo de eclipses parciales permite apreciar cómo la sombra lunar se desplaza sobre la superficie solar, un espectáculo astronómico que se repite varias veces al año, pero que no siempre es visible desde todas las regiones del planeta.

gafas eclipse.jpg Bariloche Mas Además, destacan que este fenómeno forma parte de los cuatro eclipses solares que se producen en 2025, siendo este el único que ocurrirá en el hemisferio sur y coincidirá con el inicio de la primavera, generando un evento especial tanto para astrónomos como para aficionados.

