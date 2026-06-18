Alerta nacional por la desaparición de una cápsula radiactiva de cesio-137 en Rosario

Lo confirmó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y precisó que el objeto no debe ser manipulado bajo ninguna circunstancia. La sustancia fue utilizada por última vez el 12 de junio.

La fuente de calibración fue utilizada por última vez el viernes 12 de junio de 2026 y quedó guardada en el laboratorio sobre una mesada.

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la República Argentina lanzó una alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva que se registró en la ciudad de Rosario . Se trata de una fuente de calibración de cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento de medicina nuclear, que había sido dejada arriba de una mesada sin llave de seguridad.

La denuncia se realizó el martes por la tarde tras detectar la faltante del compuesto que estaba alojado en un recipiente cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, que tenía un tamaño de 12 cm de alto y 10 de ancho. Este método de seguridad es para aislar la radioactividad del resto de los objetos e incluso evitar problemas en seres humanos.

En ese marco, el denunciante aclaró qu e la fuente de calibración fue utilizada por última vez el viernes 12 de junio de 2026 , y quedó guardada en el laboratorio sobre una mesada, dentro de una caja de plomo de aproximadamente dos centímetros de espesor con tapa de apertura hacia arriba , sin llave de seguridad. El elemento había sido adquirido por el instituto el 21 de junio de 2007.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes policiales, el acceso al laboratorio estaba restringido a cuatro personas : los técnicos radiólogos en medicina nuclear y dos médicos identificados, quienes ingresan de forma excepcional para labrar informes y no manipulan el material radiactivo.

En tanto, en la denuncia se remarcó que no está claro cuál de los dos técnicos fue quien manipuló la cápsula en el último uso registrado. Cada operación queda asentada en un libro de actas donde se llevan los registros de mediciones que la ARN verifica periódicamente.

caja de seguridad para cesio 137 La sustancia quedó guardada en el laboratorio sobre una mesada, dentro de una caja de plomo sin llave de seguridad. ARN

El organismo fue notificado el mismo 16 de junio por el usuario autorizado para el uso del material radiactivo, y de inmediato activó un protocolo nacional que involucra a todas las instituciones contempladas en ese procedimiento.

El ente nacional explicó que el cesio-137 sustraído en Rosario es una fuente de calibración en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente, que se encontraba dentro de su blindaje de plomo al momento de la desaparición.

La ARN precisó que, si bien el riesgo radiológico es muy bajo, cualquier persona que encuentre el objeto no debe tocarlo ni manipularlo bajo ninguna circunstancia, y debe comunicarse de inmediato con el organismo a través de los canales oficiales.

Argentina exporta tecnología nuclear: se concretó la primera venta internacional de componentes para reactores CANDU

Argentina dio un nuevo paso en su posicionamiento dentro del mercado nuclear internacional con la primera comercialización al exterior de componentes desarrollados en el país para reactores nucleares tipo CANDU, una tecnología utilizada en centrales como Embalse en Córdoba.

La operación fue realizada con Candu Energy Inc., integrante de AtkinsRéalis y diseñador de este tipo de centrales, e incluyó la provisión de tapones de blindaje de salida con restrictor de flujo (FROSP, por sus siglas en inglés).

Estos componentes forman parte de sistemas asociados a los canales de combustible de los reactores CANDU y tienen como objetivo optimizar las condiciones operativas y de seguridad de las centrales nucleares que utilizan esta tecnología.