El Gobierno mantiene los subsidios a la luz y el gas en octubre y aplica subas por debajo del 2,5%

La Secretaría de Energía mantuvo en 200 kWh el consumo bonificado de electricidad y prorrogó el descuento del 50% en el gas. Edenor y Edesur ajustan su componente de distribución por encima del 2,3%.

El Gobierno dispuso medidas "excepcionales" para sostener y ampliar el esquema de subsidios a los usuarios residenciales de electricidad y gas , ante el aumento de los precios internacionales de la energía en el marco de la guerra en Medio Oriente. Las decisiones quedaron formalizadas este jueves en el Boletín Oficial a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) , que aprueban los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 1 de octubre.

En octubre, las tarifas de gas aumentarán 2,24% , mientras que las de electricidad para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán 1,64%. Desde el Ejecutivo definieron el ajuste como "moderado" y "en línea con la inflación", que en agosto fue de 1,7%, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

Las resoluciones del ente regulador se apoyan en la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía , del 29 de septiembre, que fijó para octubre en 200 kWh mensuales el consumo base de electricidad para los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin importar la zona bioambiental en la que se encuentren. El Decreto 943/2025, que creó el SEF, había establecido para este mes un bloque de 150 kWh. "Esta medida continúa la decisión adoptada el mes pasado, cuando se elevó el tope de 150 a 200 kWh", explicaron desde el Gobierno.

La misma norma estableció una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre ese consumo base para los usuarios residenciales de electricidad subsidiados. En el caso del gas natural y el propano por redes, fijó para octubre una bonificación general del 50% y una extraordinaria del 24,25%. Según el cronograma original del SEF, el descuento general en gas debía quedar en cero este mes. "De esta forma, los usuarios que cumplan los requisitos para recibir bonificaciones recibirán un 75% de descuento sobre la energía", señalaron.

Los beneficios también alcanzan a las entidades de bien público, a los clubes de barrio y de pueblo y a otras entidades sin fines de lucro asimilables.

En el AMBA, el ENReGE aprobó para Edenor un aumento del 2,41% en el Costo Propio de Distribución (CPD) respecto de septiembre y para Edesur, uno del 2,34%. Ambos porcentajes surgen de sumar el incremento mensual previsto en la revisión tarifaria quinquenal a la actualización por inflación. Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros en al menos dos diarios de su área de concesión dentro de los cinco días y mostrar en las facturas, de manera destacada, el "Costo del Mercado Eléctrico Mayorista".

El organismo también actualizó en 1,98% los valores de las transportistas eléctricas, entre ellas Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Distrocuyo y Transpa. El porcentaje surge de ponderar la variación de agosto del índice de precios mayoristas (2,14%) y del IPC (1,66%). En gas, aprobó los nuevos cuadros de las transportistas, como TGN, que aplica una nueva cuota de las 31 subas mensuales previstas en su revisión tarifaria, y de las distribuidoras.

En los fundamentos, las resoluciones citan una nota del Ministerio de Economía del 28 de septiembre en la que se considera "imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía", en el marco de la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por último, el Gobierno aclaró que las medidas apuntan a avanzar en la normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales, centradas en el déficit cero.