Monotributo de ARCA: cuál es el requisito clave para evitar la baja de oficio + Agregar ámbito en









Pasar varios meses sin pagar puede hacer que el contribuyente se quede afuera del régimen. Cómo revisar la deuda y regularizarla a tiempo.

Mantener al día las obligaciones del Monotributo evita problemas con la situación fiscal ante ARCA. Magnific

Mantener las cuotas al día es fundamental para poder seguir dentro del Régimen Simplificado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede aplicar la baja de oficio cuando un monotributista deja de pagar durante varios meses seguidos.

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La regla indica que la falta de pago durante 10 meses consecutivos puede provocar la baja automática. Por eso, antes de llegar a ese punto hay que revisar la deuda y tratar de regularizar todos los períodos que siguen pendientes.

La acumulación de cuotas impagas puede terminar en una baja automática del régimen. Pexels ¿Cuántas cuotas impagas del Monotributo provocan la baja automática? ARCA establece que la baja de oficio puede producirse cuando el contribuyente no paga el Monotributo durante 10 meses consecutivos. El punto está en la continuidad de la deuda, ya que si se vienen acumulando períodos sin abonar, lo recomendable es regularizar la situación antes de alcanzar ese límite.

Una de las alternativas es cancelar las cuotas pendientes y verificar después que el pago haya quedado correctamente registrado. También se puede revisar cada período para saber cuánto es lo que se debe de capital e intereses.

La deuda se puede consultar desde la cuenta corriente disponible en la página de ARCA. Pexels Cómo consultar tu estado de deuda en el sitio de ARCA Para saber si hay cuotas pendientes, ARCA permite consultar la información desde el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, al que se ingresa con clave fiscal. Dentro de esa herramienta se puede:

consultar los períodos adeudados

ver capital e intereses

comprobar si un pago ya fue registrado

calcular la deuda actual

generar volantes para cancelar la obligaciones pendientes A la hora de chequear los números, los períodos que están correctamente abonados aparecen en cero, pero las deudas se muestran dentro de la cuenta corriente. Después de regularizar los períodos pendientes, el contribuyente puede volver a tramitar el alta. Pexels Paso a paso para evitar la sanción y regularizar las cuotas pendientes Si aparecen meses impagos, lo mejor es arreglarlo antes de llegar a los 10 consecutivos. El procedimiento puede hacerse desde la CCMA: ir a la página de ARCA con clave fiscal

abrir el servicio “ CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos ”

elegir el período que se quiere consultar

seleccionar “Cálculo de deuda”

revisar las obligaciones pendientes

generar un VEP o código QR para realizar el pago ARCA habilita medios electrónicos para cancelar las obligaciones y desde la misma cuenta corriente se puede generar el volante correspondiente. Después de pagar, hay que volver a consultar el sistema para comprobar que la operación haya impactado correctamente, ya que la acreditación puede demorar según el medio usado. La deuda se puede consultar desde la cuenta corriente disponible en la página de ARCA. Pexels ¿Qué ocurre tras la baja de oficio y cómo tramitar el reingreso? La baja de oficio no impide volver al Monotributo, pero antes hay que regularizar toda la deuda. ARCA permite hacerlo de dos maneras, una es cancelar las obligaciones pendientes por los medios de pago habituales o incluirlas dentro de un plan de pagos. Una vez abonada la totalidad de la deuda o incorporada al plan, se puede iniciar nuevamente la inscripción. El reingreso no es automático, para esto, el contribuyente tiene que volver a hacer el alta en el Monotributo una vez que la regularización figure en el sistema. Si además necesita que el alta tenga efecto desde un período anterior, deberá inscribirse nuevamente desde el Portal Monotributo y pedir el alta retroactiva en Presentaciones Digitales, usando el trámite “Alta retroactiva de impuestos o regímenes”.

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