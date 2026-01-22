Alerta roja por un virus letal en gatos: el brote que preocupa a los veterinarios en Argentina

Los expertos advierten que la enfermedad es altamente contagiosa y puede sobrevivir en superficies durante meses, lo que facilita brotes en áreas de riesgo.

El parvovirus felino está afectando a gatos no vacunados, con síntomas graves que van desde vómitos hasta deshidratación.

Un nuevo brote de un virus altamente contagioso está generando alarma entre los dueños de gatos y veterinarios en Argentina.

La panleucopenia felina , también conocida como parvovirus felino o moquillo felino, se propagó rápidamente en varios países de América Latina durante las primeras semanas de 2026, mostrando un comportamiento agresivo y letal , especialmente en los individuos no vacunados .

La enfermedad afecta principalmente a las células de rápida división , como las del sistema digestivo, la médula ósea y los ganglios linfáticos, debilitando las defensas del animal. Esta vulnerabilidad abre la puerta a infecciones secundarias que pueden resultar fatales en cuestión de horas o días si no se actúa a tiempo. A continuación, conocé los detalles.

La panleucopenia felina puede manifestarse de manera repentina. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta , vómitos (a veces con sangre), diarrea y deshidratación . Los gatos afectados muestran fatiga , pérdida de apetito y debilidad progresiva .

En gatitos menores de seis meses y animales inmunodeprimidos, la enfermedad puede evolucionar de manera letal, provocando la muerte en pocas horas si no se brinda atención inmediata.

En hembras gestantes, el virus puede provocar abortos o daños neurológicos en los cachorros, con secuelas permanentes como ataxia o movimientos descoordinados.

"Altamente contagiosa": La advertencia de los expertos sobre la velocidad del brote

Los especialistas de la American Veterinary Medical Association insisten en que la panleucopenia felina es extremadamente contagiosa y puede propagarse incluso sin contacto directo entre gatos.

La transmisión ocurre a través de heces, vómitos, saliva y secreciones de animales infectados, así como por superficies, ropa, juguetes, calzado u objetos contaminados. Su capacidad para permanecer activa en el ambiente durante meses hace que los brotes se propaguen con rapidez, especialmente en hogares con varios gatos o en refugios.

Desde la organización también destacan que diagnóstico temprano es clave para aumentar las probabilidades de supervivencia. Los veterinarios suelen basarse en la observación clínica, y después realizan análisis de sangre para detectar leucopenia (descenso crítico de glóbulos blancos) y pruebas de antígeno fecal o PCR para confirmar su presencia.

Aún no existe un antiviral específico para eliminar la enfermedad, por lo que el tratamiento se centra en cuidados de sostén para mantener al gato estable mientras su sistema inmunológico la combate.

Esto incluye fluidoterapia intensiva para prevenir la deshidratación, control de vómitos y diarrea, soporte nutricional, antibióticos para infecciones secundarias y monitoreo continuo en un entorno seguro.

En casos graves, los gatos requieren hospitalización, aislamiento y, en algunos individuos, transfusiones de sangre o alimentación mediante sonda.

El mapa de la enfermedad: ¿qué zonas están en mayor riesgo hoy?

Actualmente, los focos de contagio más activos en Argentina se concentran en áreas urbanas densamente pobladas, donde la interacción entre gatos domésticos y callejeros es frecuente. Las provincias con mayor número de casos reportados incluyen Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque se identificaron brotes aislados en otras regiones del país.

Los veterinarios recomiendan que los dueños eviten el contacto de sus mascotas con animales desconocidos y que limpien con frecuencia los cuencos, juguetes y espacios comunes. Además, es clave mantener el esquema de vacunación al día para reducir los riesgos.