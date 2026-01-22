El PBI de EEUU creció ligeramente más de lo esperado en el tercer trimestre de 2025 + Seguir en









Los datos comunicados por la Oficina de Análisis Económico revelaron que el gasto de consumo y un menor déficit comercial fueron factores clave para esta suba.

Los nuevos datos que publicó EEUU sobre su tercer trimestre del 2025. Pexels.

El producto bruto interno (PBI) de Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023, según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación actualizada del tercer trimestre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, la economía estadounidense creció un poco más rápido de lo pensado inicialmente. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PBI se mantendría a un ritmo del 4,3%, luego de haber crecido a un ritmo del 3,8% en el segundo trimestre.

El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, creció a una tasa del 3,5% en el tercer trimestre. Sin embargo, un indicador de la demanda interna, las ventas finales a compradores privados nacionales, aumentó a una tasa del 2,9%.

Asimismo, las ganancias de la producción corriente aumentaron a una tasa de u$s175.600 millones en el tercer trimestre, una revisión al alza de u$s9.500 millones.

Dólares Viejos y nuevos diseños de los billetes de distintas denominaciones del dólar. Los factores detrás del crecimiento en el PBI Las exportaciones y la inversión empresarial fueron los principales factores que se vieron reflejados en esta revisión al alza del período julio-septiembre. Las importaciones, que se restan al cálculo del PBI, también crecieron. El gasto de consumo y un menor déficit comercial fueron los principales impulsores de esta suba en el tercer trimestre.

Por otra parte, los economistas afirmaron que la actividad adoptó lo que denominaron un patrón en forma de K, en el que los hogares con mayores ingresos y las grandes corporaciones son los que llevan la carga pesada. Este fenómeno se lo atribuyeron a las políticas del presidente, Donald Trump, incluyendo los agresivos aranceles a las importaciones, que elevaron los precios. En este marco, los hogares de ingresos bajos y medios enfrentan con dificultad la sustitución de compra, mientras que el auge del mercado de valores y precios de las viviendas aún altos protegen a los hogares de ingresos altos contra la inflación. Ese mismo paralelismo se puede trazar con las empresas; las grandes cuentan con recursos suficientes para compensar el aumento de los costos de los aranceles de importación, mientras que las pequeñas apenas pueden mantenerse, mientras enfrentan una reducción en la oferta de mano de obra barata en medio de una ofensiva contra la inmigración.