Alerta por un puma suelto en un country de Pilar: fue captado por las cámaras de seguridad







Según indicaron los administradores del barrio privado a través de un comunicado, el animal había ingresado al interior del barrio. Ante esta situación, se activó un protocolo de seguridad para intentar localizar al animal.

Un puma fue captado por las cámaras de seguridad de un country en Pilar. Unsplash

Un hecho tan insólito como inesperado irrumpió la tranquilidad de un barrio privado de Pilar: las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron la presencia de un puma suelto en los alrededores.

Según indicaron los administradores del barrio privado a través de un comunicado, el animal había ingresado al interior del barrio. El felino fue observado por primera vez durante la madrugada a través del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado en el complejo. Las imágenes, que luego fueron compartidas con los residentes, mostraron al animal desplazándose por las inmediaciones del barrio.

Ante esta situación, se activó un protocolo de seguridad que incluyó la participación de drones y personal especializado en tierra para intentar localizar al animal. Es por este motivo que las autoridades del barrio solicitaron a los vecinos no acercarse bajo ningún motivo al puma. Por otro lado, en caso de un nuevo avistamiento, indicaron que es necesario comunicarse de inmediato con Defensa Civil al 103 y luego con la guardia interna del complejo para que se tomen las medidas correspondientes.

Puma-en-pilar Captura de la cámara de seguridad en donde se avistó al animal.

El área en la que se produjo el avistamiento se encuentra rodeada de chacras y terrenos semi-rurales, lo que facilita el desplazamiento de animales salvajes, aunque no deja de llamar la atención su cercanía con zonas densamente habitadas.

Las recomendaciones ante un encuentro con un puma El Ministerio de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones para actuar con precaución ante un encuentro con este tipo de animales. Entre las indicaciones, se destaca no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse lentamente sin darle la espalda al animal, no acercarse si está comiendo o acompañado de crías, y dar aviso inmediato a las autoridades competentes. Al mismo tiempo, se sugiere alzar a los niños pequeños, agrandar la figura corporal levantando los brazos o agitando una prenda, y no intentar cazarlo ni envenenarlo, ya que se trata de una especie protegida. Mientras tanto, el operativo de búsqueda continúa en marcha y se mantiene el estado de alerta dentro de Pilar del Este, a la espera de que el animal sea hallado y retirado de forma segura.

