Es oficial: el Gobierno decretó feriado el 18 de septiembre en Buenos Aires

Septiembre es un mes con pocos feriados, pero habrá varios afortunados que aprovecharán un merecido descanso durante la semana.

No forma parte del calendario nacional de feriados, pero muchos podrán aprovechar este día libre antes del fin de semana.

Septiembre no suele destacarse por incluir feriados en su calendario y suele ser un mes que se le hace muy largo a millones de argentinos. Pero hay ciertos lugares que tienen festejos que pueden facilitar un pequeño pero necesario descanso a muchos trabajadores y estudiantes.

Si bien no será de alcance nacional, habrá un día no laborable este jueves 18 de septiembre que favorecerá a varios afortunados. Si bien no brindará un fin de semana largo, le permitirá tener un descanso previo al último día de la semana a varias personas.

Por qué es feriado el 18 de septiembre de 2025 No forma parte del calendario de feriados de la nación, pero habrá dos localidades de la provincia de Buenos Aires que tendrán motivos para festejar y estarán acompañados de días no laborables, que principalmente afectarán al sector público y el privado quedará a la espera de lo que decidan sus empleadores.

Gobernador Udaondo, localidad del partido de Cañuelas, fue fundada en esas fechas pero en 1911, por lo que celebra su 114º aniversario. La misma celebración tendrá Loma Verde, del partido de General Paz. Este último también se fundó el mismo año que el primero mencionado, por lo que ambos tendrán un descanso más que merecido y habrá distintas celebraciones a lo largo y ancho de las ciudades.

