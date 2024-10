Alertan por estafas a jubilados: qué recomienda la Caja de Jubilaciones de Córdoba para no caer en un fraude

En la actualidad, los delitos relacionados a estafas y fraudes se han sabido trasladar al mundo virtual. Por lo tanto, las personas que no tienen tantos conocimientos sobre las redes sociales o las páginas web en general tienden a ser víctimas más fáciles para quienes buscan robar su dinero.

Al navegar por la web, en caso de que se soliciten datos personales, chequear la URL

Es muy importante no facilitar datos personales como teléfono, domicilio, DNI o correo electrónico a páginas web que no sean seguras, no tengan el prefijo https o tengan algún error ortográfico en el nombre de la empresa u organismo que dicen representar, porque puede tratarse de un fraude.

En caso de recibir un mail, comprobar que el remitente sea oficial

Si se recibe un correo electrónico que pide información, es importante analizar si el que lo envió pertenece a la empresa que dice representar. Para eso hay que chequear lo que aparece después del arroba (@), siendo éste el nombre de dicha organización.

Desconfiar si el mensaje tiene errores ortográfico o de redacción

Normalmente, las personas que se comunican desde organismos oficiales suelen hacerlo correctamente, sin incurrir en fallos ortográficos o gramaticales, es uno de los requisitos que piden las empresas para tomar estos empleados.

Si el contenido del mensaje parece sospechoso, probablemente lo sea

En caso de recibir premios sin haber participado en sorteos, dinero, viajes o cualquier artículo inesperado, hay que analizar bien al remitente y el contenido del mensaje, porque probablemente pidan algún dinero o información sensible para un premio falso.

Si la página web no corresponde con la estética de la empresa, es falsa

Las empresas y organismos oficiales tienen logos y colores específicos. Por lo tanto, si en la página la composición se ve rara o diferente a la original es probable que se trate de un sitio web falso.